Doktorlar bile şaşırdı! 70 yaşındaki hastanın karnından çıkarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Atiye A., bir süredir geçmeyen karın şişkinliği ve halsizlik nedeniyle hastaneye başvurduğunda kimse bu kadar büyük bir sonuçla karşılaşacağını tahmin etmiyordu. Atiye A., karnındaki şişkinlik ve halsizlik nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Atiye A., ameliyata alındı. Op. Dr. Selim Akçay tarafından yapılan ameliyatta, Atiye A.'nın karın bölgesinde 24 santimetre boyunda, 5 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

“Düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır”

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay, "Bu tür büyük kitlelerde erken teşhis ve düzenli kontroller hayati önem taşımaktadır. Hastamızın operasyonu başarılı geçti, genel durumu şu anda stabil" dedi. Hastaneden yapılan açıklamada ise “Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Selim Akçay ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik eder, hastamıza acil şifalar dileriz" denildi.