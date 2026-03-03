Sıcak saatler! Savaş gemisinin vurulma anı dünyaya servis edildi

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Terör devleti İsrail'in destekçisi haydut Amerika, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

Haydut ABD ve terörist İsrail'in İran'ı vurarak başlattığı savaşın 3. gününde ABD, İran'ın savaş gemisinin vurulma anının görüntülerini paylaştı.

CENTCOM servis etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Umman Körfezi'nde İran’a ait Jamaran sınıfı bir korvetin vurulma anının görüntüsüne yer verildi.

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ata

sıra sıra dizildiğinde tabutlar uçakların yanında vietnamı hatırla, afganistanı hatırla.... ve bir daha buralara pis burnunu sokma...

Hakk

Çeşit çeşit füze yapıyoruz diye övünenler neden Lübnan,Filistin,Suriye,Yemen ve İran'a satmıyor?
