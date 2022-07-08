Doktor katilinin videoları ortaya çıktı! Kanınız donacak, kanınız
Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu.
Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'yı görevi başında öldüren başka bir hastanenin güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın sosyal medya paylaşımları kan dondurdu. Sedat Peker videolarından ses alıp videolar çeken doktor katili Akçay'ın, "Yakalasalar asacaklar! 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım" dediği video birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
TikTok'u aktif şekilde kullandığı belirlenen Akçay'ın paylaştığı bir videoda "Jandarma peşimde. Hakkımda vur emri var. Yakalasalar asacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye sıcak evinde oturan 300 liralık memur değilim" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.