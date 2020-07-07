Doğuş otomotiv karbon emisyonunu yüzde 42.7 azalttı

Ana teması “Değerleri Yeniden Tanımlayan Dünya ve İlhamı Sürdürülebilirlik Olanlar” olarak belirlenen rapora göre, şirket, toplumsal kalkınma, atık yönetimi ve ekolojik çevrenin korunması uygulamalarıyla önemli gelişmeler kaydetti. Atık Yönetimi ile ilgili süreçler doğrultusunda 8 bin 143 ton CO2 salınımı engellendi, lojistik operasyonlardan kaynaklanan karbon emisyonları geçen yıla göre yüzde 42.7 azaltıldı, akü geri kazanımı ile 713 bin kWh enerji tasarrufu sağlandı. Bu rakam 3 bin 407 hanenin elektrik tüketimine denk geliyor. Kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet ağacın kesilmesi önlendi.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla şirketin geleceğini yeniden tasarladıklarını vurgulayan Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, “Değer ’oluşturma’ ve ‘üretme’ kültürü değişiyor. Bu nedenle Doğuş Otomotiv olarak değer kavramını yeniden tanımlayarak sürekli izleyen, ölçen, değerlendiren, öğrenen ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen bir değer anlayışıyla, hızla değişen dünyaya uyumu öncelikli kabul ederek ilerlemeyi hedefliyoruz” dedi.