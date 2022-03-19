Doğukan'ı, Fenerbahçe elinden kaçırmış!

Türk futbolunun yükselen ismi Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, ilk kez milli takıma çağrıldı. Antalyaspor'da gösterdiği performansla takdir toplayan Doğukan Sinik'in Aziz Yıldırım döneminde 30 bin TL'ye Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

İlk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edilen genç futbolcu Doğukan Sinik'in Antalyaspor'a transferi oldukça ilginç. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferi direkten dönen Doğukan Sinik'in Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Antalyaspor'da Hasan Akıncıoğlu başkanlığı döneminde Minik Kramponlar adı altına yapılan tarama çalışmaları kapsamında Antalyaspor alt yapısına kazandırılan Doğukan Sinik için dönemin ikinci başkanı Ali Yılmaz ve futbol direktörü Sedat Karabük, transfer için büyük uğraş gösterdiler.

AZİZ YILDIRIM DÖNEMİNDE FENERBAHÇE'YE İMZA ATIYORDU

Ajansspor'da yer alan habere göre, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Yusuf Şimşek'in sahibi olduğu Şimşekspor'un alt yapısından yetişen Doğukan Sinik, sarı-lacivertlilere transfer olmaya hazırlanırken, Ali Yılmaz ve Sedat Karabük'ün devreye girmesiyle yönünü Antalyaspor'a çevirdi.

Şimşekspor, Fenerbahçe ile transfer konusunda anlaşma sağlarken, dönemin futbol direktörü Sedat Karabük, Antalyaspor İkinci Başkanı ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Ali Yılmaz'dan destek istedi.

Ali Yılmaz, Konyaaltı bölgesinde faaliyet gösteren Şimşekspor'un sahibi, aynı zamanda da dönemin Antalyaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in ikna edilmesi için o dönem Konyaaltı Belediyesi, şu an ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yardım istedikten sonra bonservis sorunu çözüldü.

Yapılan anlaşmaların ardından Doğukan Sinik, 13 yaşında Antalyaspor'un kapısından içeri girdi.

DOĞUKAN'IN BABASINA KÖFTE ARABASI ALINDI

Ali Yılmaz, sadece Doğukan Sinik'in transferini bitirmekle kalmazken, şu an Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı gibi Minik Kramponlar Projesi'nden çıkan pek çok futbolcuyla Antalyaspor Vakfı olarak burs bağladı. Ayrıca Doğukan Sinik'in babasına da kendi cebinden köfte arabası alarak ticaret yapmasını sağladı.

30 BİN TL'YE TRANSFER BİTTİ

Şimşekspor ile yetiştirme bedeli konusunda 2011 yılında anlaşma sağlayan Antalyaspor, futbolcunun profesyonel sözleşmeye imza attığı 2017 yılında ise ödemeler Ali Yılmaz tarafından yapıldı. Şimşekspor'a yapılan 30 bin TL'lik ödeme ile Doğukan Sinik'in bonservisi resmen Antalyaspor'un eline geçti.

'BEŞİKTAŞ YETİŞTİRME BEDELİNİ YATIRDI'

2011 yılında Antalyaspor'a kazandırılan Doğukan Sinik ise 7 yıl sonra katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile antrenmanlara çıktığını ve transferinin bitme aşamasında Ali Yılmaz ve Sedat Karabük'ün devreye girmesiyle Antalyaspor'a imza attığını açıklamıştı. Katıldığı Kale Çizgisi programında konuşan Doğukan Sinik şu ifadelere yer vermişti:

Fenerbahçe ve Beşiktaş, beni transfer etmek istiyordu. Babamla Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'ne gittik. Orada 1 hafta antrenman yaptım. Sonra Eyüpspor ile hazırlık maçında oynadım. Maç bittikten sonra Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'ne gittim. Orada da 1 hafta antrenman yaptım. Beşiktaş, beni transfer etmek için kulübüm Şimşekspor'a 25 bin TL yetiştirme bedeli ödedi. Sonra Antalyaspor adına Sedat Karabük ve Ali Yılmaz devreye girdi. Ali Yılmaz ve Sedat Karabük devreye girince ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş kaldı... Bugün Antalyaspor'daysam; Ali Yılmaz, Sedat Karabük ve Sadi Sincanlıoğlu'nun sayesindedir.

TRABZONSPOR'U 7-0 YENDİKLERİ MAÇLA KARİYERİ BAŞLADI

Antalyaspor ile ilk maçına Trabzonspor'un 7-0 mağlup edildiği karşılaşmada çıkan Doğukan Sinik, bugüne kadar 115 kez Akdeniz ekibinin formasını sırtına geçirdi. 4 gol ve 10 asiste imza koyan 23 yaşındaki futbolcu, bir dönem Ümit Milli Takım kaptanlığını da yaptı. Ümit Milli Takım ile 8 maça çıkan genç yetenek, 8 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.