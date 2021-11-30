Doğu’da öğrenciler üretiyor, okullar bir bir kütüphaneye kavuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda Şırnak, Batman ve Bingöl’de İl Milli Eğitim müdürlüklerince kütüphanesi bulunmayan okullar belirlendi.

3 ilde Mesleki ve Teknik Anadolu liseleriyle protokol imzalandı

Buna göre, Şırnak’ta 242, Batman’da 189, Bingöl’de de 125 okulda kütüphane ihtiyacı tespit edildi. Milli Eğitim müdürlüklerince okulların kütüphane ihtiyacının karşılanması için 3 ilde Mesleki ve Teknik Anadolu liseleriyle protokol imzalandı. Protokol kapsamında öğrenciler okulların kütüphaneye kavuşturulması için gerekli olan malzeme üretimini hummalı şekilde sürdürüyor.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin yaptığı üretimle ilgili incelemelerde bulundu, Şehr-i Nuh İlk ve Ortaokuluna kazandırılan kütüphaneyi gezdi. İlk, ortaokul ve lise düzeyinde 505 okulun olduğunu, bunlardan 263’ünde kütüphanenin bulunduğunu dile getiren Pehlivan, “242 kütüphanesi olmayan okulumuz var. İlk etapta 101 okulumuzda kütüphane kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Ay sonuna kadar 101 okulumuzun kütüphanesi, imalatları bitirilecek. Kalan 141 okulumuz için de çalışmalar devam ediyor. Yıl sonuna kadar o okullarımızda da kütüphaneleri tesis edeceğiz” dedi.

Batman Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Toprak da kentte 189 okulda kütüphane bulunmadığını tespit ettiklerini belirterek, bu okullara kütüphane kurulması için 3 meslek lisesi ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Toprak, “Meslek liselerimiz bu kütüphanelere malzeme üretmeye başladı. Şu an itibarıyla 189 okuldan 57 okulumuza bu proje kapsamında kütüphane kurduk. Diğer okullarımızda da kütüphane kurulum çalışmaları son hız devam ediyor. Yıl sonuna kadar kütüphanesiz okul kalmayacak” diyen Toprak, bu projeyi çok önemsediklerini dile getirdi.

Bingöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aşar ise, projenin Türkiye genelindeki 50 bin okulda yürütüldüğünü aktardı. Mobilya ve iç tasarımı ile metal teknolojileri alanında kütüphanelerin yapımını üstlendiklerini dile getiren Aşar, kent genelinde 125 okula kütüphane kazandırmayı amaçladıklarını belirtti. Aşar, şöyle konuştu: “Öğrenciler burada çalışırken hem okul harçlıklarını çıkarıyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizin el becerisi de gelişmiş oluyor. İleriki yaşamlarında iş becerilerini geliştirmede de katkıda bulunuyoruz. Okullara kütüphane kuruyoruz. Öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlıyoruz. Proje kapsamında kütüphane, kitaplık, raf, masa gibi yaklaşık 600 parçadan oluşmakta.”