Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece azalacağı bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 13, Erzincan ve Ağrı'da 7, Kars'ta 6, Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 19, Erzincan ve Ağrı'da 14, Kars ve Ardahan'da 12, Erzurum'da 10 derece olması öngörülüyor.

