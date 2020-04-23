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Doğu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

2020-04-23 11:00:34 -
Doğu'da 3 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak.

Yağışların Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 11, Erzincan'da 7, Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 16, Erzincan'da 13, Ağrı'da 12, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Ardahan'da 4 derece olması öngörülüyor.

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