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Dünya Doğu Türkistanlı alim Eyyüb toplama kampında şehit oldu!
Dünya

Doğu Türkistanlı alim Eyyüb toplama kampında şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 19:39:00 -
Doğu Türkistanlı alim Eyyüb toplama kampında şehit oldu!

Çin zulmünün devam ettiği Doğu Türkistan'dan üzen bir haber geldi.

Doğu Türkistanlı 96 yaşındaki alim Abidin Eyyüb, Çin Devleti tarafından tutsak edildiği toplama kampında şehit oldu.

Üzen haberi Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Şenocak mesajında şu ifadeleri kullandı: 

Bin küsür yıllık İslam cephesi Doğu Türkistan'da Allah-u Ekber dediğinden dolayı hapsedilen,96 yaşındaki alim Abidin Eyyüb toplama kampında şehid olarak ruhunu teslim etti. Haberin var mı Türkiyem?! Bir futbol maçındaki gol kadar bir alimin şehadeti gündem olmuyorsa vay halimize!


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