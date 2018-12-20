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Doğu Perinçek: PKK'yı artık ne ABD ne de İsrail'i kurtarabilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından yaptığı açıklamada, "ABD’nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür" dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 17:02
Doğu Perinçek: PKK'yı artık ne ABD ne de İsrail'i kurtarabilir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını 'Batı asya ülkelerinin zaferi' olarak nitelendirdi ve "ABD’nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.
Bu kararın ABD'nin yenilgisinin bir ilanı olduğunu belirten Perinçek, "Türkiye, Suriye, Irak, İran, Yemen ve Rusya'nın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadeleleri ve ortak cephede birleşmeleri, bu tarihî başarıyı getirmiştir. Bütün dünyada vurgulandığı gibi, Türkiye'nin Fırat'ın Doğusuna girme kararı, ABD'yi dize getirmiştir" dedi.

Perinçek ayrıca, 'Türkiye'nin ABD planlarını Güneydoğu'da hendeklere gömdüğünü' vurguladı ve "Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla ABD-İsrail Koridorunu yardı geçti. ABD'nin ve İsrail'in Doğu Akdeniz'e uzanan Kürdistan maskeli İkinci İsrail planını bozguna uğrattık" ifadelerini kullandı.

'Yeni bir dünya kuruluyor'

'Atlantik çağının' sona erdiğini de söyleyen Perinçek, dünyanın 'Avrasya çağına' girdiğini iddia ederek "ABD'nin Dünyanın tek efendisi olma iddiası, Batı Asya topraklarına gömülmüştür. Batı Asya'nın altı bin yıllık uygarlığı, ABD'nin kanlı ve çılgın barbarlığını bozguna uğratmıştır. Dünya, Avrasya Çağına giriyor. Yükselen uygarlık, Avrasya uygarlığıdır" dedi.

'PKK, ABD'ye yalvarıyor'

Öte yandan, Perinçek, PKK'nın ABD'nin çekilmesini istemediğini ve örgütün 'ABD'ye yalvardığını' açıkladı:

Emperyalizme bel bağlayan güçlerin sonu işte budur. Efendilerine yalvarmaktan başka çareleri kalmamıştır. Oysa yalvarmak, bir çare değildir. Yıllarını ihanet hesapları uğruna harcayanlar, ihanetin sonunu hesaplamalıydılar! İşte şimdi hesap edemedikleri ihanetin sonu geldi. Artık PKK Terör Örgütünü Türk Ordusunun pençesinden ne ABD kurtarabilir, ne İsrail, ne de Suudi gericileri. Kandil'in beyaz bayrak çekmek dışında çaresi kalmamıştır.

'HDP kapatılmalı'

Perinçek ayrıca, ABD'nin çekilme kararının ardından Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, HDP'nin kapatılmasını istedi ve şunları söyledi:

"Şimdi Türkiye, bölücü teröre karşı mücadelede son ve kesin darbe aşamasına girmektedir. İç cepheyi sağlamlaştırmak şarttır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın kolu olan HDP'nin kapatılması için derhal dava açmalıdır. Vatan Savaşının gereği budur, hukukun gereği yine budur."

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:02
  1. Ordu
  2. ABD
  3. İsrail
  4. PKK

YORUM YAZ

  • FahriFahri13 dk önce
    Bu adama asla inanmayınız. Apoya dağda gül veren şahsiyet şimdi 180 derece dönmüş! Bizde böylesine fırıldak derler.
  • saldıraysaldıray14 dk önce
    ne kadar sevmesekte doğru lafa ne hacet pkk denen şerefsiz örgütün ... zamanı geldi kaçarları yok geberecekler teslim alan şerefsizdir alayı ölecek
  • AbdiAbdi19 dk önce
    Ne uygalikmış böyle etraf çöpten,pislikten,magandadan gecilmiyor,güldürmeyin adami.tam bir yozlasma yasiyoruz,farkinda degilsiniz,araba kullanirken yol kenarlarina bakin görürsünüz?her yer plastik atik.
  • ümitümit21 dk önce
    Hdp nin kapatılması önerisine katılıyorum

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