Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunacaklar

'Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı' Tümtürk'ün Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

Uygur Haber Ağı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk 25 Aralık 2020 saat 10:00'da İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Uygurlara terörist iftirasında bulunan Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunacaktır."

Süreç

Vatan Partisi lideri Doğu Perincek, Habertürk televizyonununda katıldığı bir programda Uygur Türklerini hedef alan açıklamalarda bulunmuş ve "PKK" benzetmesi yapmıştı.

Uzun yıllardır Çin'in asimilasyon politikasına karşı dünyaya seslerini duyurmaya çalışan Uygur Türklerinin Perinçek tarafından PKK'ya benzetilerek hedef alınması tepkilere neden olmuştu.

Çin, Doğu Türkistan bölgesinde yaşanan Müslüman Uygur Türklerine yönelik ciddi baskı uyguluyor. Son dönemde ise Çin, Uygur Türklerini zorla çalıştırıp, toplama kamplarında istihdam ediyor.

WP'tan dikkat çeken yazı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Pekin yönetiminin yüzbinlerce Uygur Türkü’nü pamuk tarlalarında çalışmaya zorladığını yazdı. Gazetenin yayın kurulu, Pekin’in sözde eğitim kamplarında hapsettiği Uygur Türkleri’nin geleneklerini ve yaşam tarzlarını ortadan kaldırmaya çalışıldığını yazarken, “Çin, Batı Çin’deki Müslümanlara yönelik savaş suçunda yeni bir cephe açtı” başlığını kullandığı makalede, geçen hafta Küresel Politika Merkezi’nin yayınladığı rapor gündeme getirildi.

Gazetenin yayın kurulu kapsamlı bir makale yazarak, Çin yönetimini eleştirdi.

"Gelenekler ortadan kaldırılıyor"

Makalede, Çin’in ulusal ihracat ürünleri arasında pamuğun yüzde 10 olduğunu ve Sincan bölgesinin toplam pamuk üretiminin yüzde 84.9’unu üstlendiği yazarken, elle pamuk toplamanın zorlukları vurgulandı. Makalede pamuk toplamayı reddedenlerin ise “eğitim kampı” adı altındaki açık hava hapishanelerine gönderildiği belirtilirken buralarda Uygur Türkleri’nin dilleri ve geleneklerinin yok edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Makalede raporun detayları da yer aldı… Raporda pamuk tarlalarında çalışmaya zorlanan kişilere verilen talimatın, “Yemek yemek, hayatta kalmak, ders çalışmak, iş yapmak ve bunların arasında pamuk toplamak” olduğu aktarıldı. Çince eğitimi verildiği ve Komünist Parti’ye övgülerin sıralandığı eğitimlerin ardından pamuk toplama sırasında da yakından izlendiği kaydedildi.

“Olimpiyatları geri alın"

Çalışanların para aldığının belirtildiği makalede, buna rağmen Uygur Türkleri’nin alıkonulduğu ve eğer pamuk tarlalarında çalışmak istememeleri durumunda “eğitim kamplarına” gönderilmekten korktukları belirtildi.

Washinton Post’un makalesinde Çin’e Uygur Türkleri’ne uygulanan şiddet ve baskı sebebiyle yaptırımların genişletilmesi gerektiği tavsiye edilirken, “Çin’e Uygur Türkleri’ne yapılan zulüm sebebiyle 2022 Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapamayacakları anlatılmalı” ifadesi kullanıldı.