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Gündem Doğu Perinçek, Akşener'in 'Başkan' olacağı tarihi açıkladı
Gündem

Doğu Perinçek, Akşener'in 'Başkan' olacağı tarihi açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Başbakan adayı olacağım' sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 'ancak 23 Nisan'da Başkan olur' diyerek karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 02:27:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıklarında parlamenter sisteme dönülerek kendisinin başbakan adayı olacağına dair açıklamaları ele alındı.

Programın konuklarından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meral Akşener'in bu söyleminin mantık dışı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Başbakanlık ne zaman olur?"

"Anayasada başbakanlık diye bir kavram da kurum da yok. Sayın Akşener'in 'Başbakan olmak istiyorum' sözü, çocuklara sorduğumuz zaman, 'Mühendis, avukat, doktor olmak istiyorum' gibi bir şey. Başbakanlık ne zaman olur? Ancak anayasa değişikliği ile. Ve anayasa değişikliği de belirli bir çoğunluk ile mümkün."

"Anayasa değiştirme güçleri yok"

"Bugün TBMM'deki bünyeye baktığımız zaman, Atlantik cephesinde bulunan partileri toplayın, anayasa değiştirme güçleri yok. Seçimden sonra da bu güçleri yok. Bu güce hiçbir zaman sahip olamayacaklar."

"23 Nisan'da başbakan olur"

"Muhalefetteki partilerin toplamının anayasa değiştirme kabiliyeti yok, seçimden sonra hiç yok. Çünkü olursa bu, Türkiye'nin felaketi olur. Sayın Akşener ne zaman başbakan olur, 23 Nisan'da başbakan olur. 23 Nisan'da çocuklarımızı koltuğa oturtuyoruz ya, o zaman olabilir."

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