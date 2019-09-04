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Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık Hali” olmayan tek il Giresun

CHP Giresun İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin balık üretiminin yüzde 20’sinin Giresun sularından sağlandığına dikkat çekerek Giresunlu balıkçıların verimini artırabilmek için Su Ürünleri Toptancı Hali kurulması gerektiğini söyledi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:49
Doğu Karadeniz’de “Toptancı Balık Hali” olmayan tek il Giresun

CHP Giresun İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Türkiye’nin balık üretiminin yüzde 20’sinin Giresun sularından sağlandığına dikkat çekerek Giresunlu balıkçıların verimini artırabilmek için Su Ürünleri Toptancı Hali kurulması gerektiğini söyledi.


CHP Giresun İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz, İl Genel Meclisi toplantısında balıkçıların sorunlarını gündeme getirdi.


Karadeniz’deSu Ürünleri Toptancı Hali’nin bulunmadığı tek ilin Giresun olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Giresun için fındıktan sonra ekonomimize önemli katkıyı sağlayan faaliyetlerden birisi balıkçılıktır. Türkiye’debalık üretiminin yüzde y 70’ini Karadeniz’den, yüzde 5 4’ünü Doğu Karadeniz’den, yüzde 20’ye yakınını da Giresun sularından sağlamaktadır. Bu mütevazi üretim alanı maalesef siyasetçilerimiz yöneticilerimizin çok fazla ilgisini çekmektedir. TUİK verilerine göre sadece 2012 yılında bu haliylebalıkçılık Giresun’a yaklaşık 100 milyon TL katkı yapmıştır. Balıkçılık sektörümüzün bu katkıyı artırabilmesi için mutlaka Su Ürünleri Toptancı Hali kurulması gerekmektedir.Bunu kurma yetkisi 5957 sayılı kanun ile yapımı ve izni belediyelere verilmiştir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde balık toptancı hali olmayan tek il olan Giresun bu eksiklikten kurtulmalıdır. AK Parti’nin hem genelde hem de yerelde iktidar olması nedeniyle Giresun bu önemli açığını kapatabilme yetkisine sahiptir” dedi.


Giresun’a Su Ürünleri Balıkçı Hali’nin neler kazandırabileceğini de anlatan Yılmaz, “Su Ürünleri Toptancı Hali kurulduğunda sağlayacağı birçok faydalar olacaktır. En başta, kayıt dışı balık nakli ve satış önlenecektir. Devletin vergi kaybı ortadan kalkacak belediyelere yeni gelir kaynağı sağlanacaktır. ilimize balığın tek noktadan giriş ve çıkışı mümkün olacaktır. Yine oluşacak mezat ortamı ile balık açık artırma ile satılacağından gerçek değerini bulması sağlanacaktır. Balığın sağlık ve hijyenik açıdan muayenesi ve ölçümleri yapılarak tüketici sağlığı da korunacaktır. Balık istatistikleri daha bilimsel ve gerçekçi olabilecektir.Belediye ve Zabıta Veteriner Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri denetim personeli bu hal içinde birlikte görev yaparak daha etkin kontrol ve denetim gerçekleştireceklerdir. Birden fazla yerden balık girişi ile oluşan çevre kirliliği ortadan kalkacaktır. Su Ürünleri hali yeni istihdam alanları oluşturacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:49
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