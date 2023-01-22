Doğu ile Batı arasında sıkışan Ali Poyrazoğlu: Kur'an kursunu hafızlıkla bitirdim!

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Ali Poyrazoğlu katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında çocukluğunu anlattı.

"Ben Fransızca konuşarak büyüdüm. Ama nerede, nasıl büyüdüğümü söyleyeyim mi size? Ben Fatsa'da Din dersi alarak, Kur'an kursuna giderek hafız olarak bitirdim kursu." diyerek herkesi şaşırtan Poyrazoğlu, ailesinin yetiştirme tarzı sebebi Doğu ile Batı arasında sentez yapabilecek kabiliyete ulaştığını söyledi.

Arada kalmışlığa 'kabiliyet' dedi!

Ali Poyrazoğlu programda şu ifadeleri kullandı:

Benim ailem Doğu ile Batı'nın arasında bir köprünün üstünde ayakta durmamızı sağlamaya çalışan bir aileydi. Annem yabancı diller biliyordu. Rusça biliyordu, Arapça biliyordu. Kur'an-ı Kerim'i okuyordu ve bize tercüme edecek kadar biliyordu.

Evin içinde Fransızca konuşuluyordu. Bu, öğrenelim diye yapılıyordu. "Ben hep gavur olmayacağım" diye ağlıyordum. Ama tabii ki bize güzellik yapıyorlarmış. Çocukken dil öğrendiğinin farkına varmadan öğreniyorsun. Bunlar benim, Doğu ile Batı arasında durmamı, iki tarafı da inceleyip bir sentez yaratabilecek zihin haline varmamı sağladı.