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Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al | Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları

Vatandaşların bilet bulamamaktan şikayet ettiği Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'ne olan talep her geçen gün artıyor. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayan isteyen vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatı ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 13:38
Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet al | Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları

Vatandaşların bilet bulamamaktan şikayet ettiği Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'ne olan talep her geçen gün artıyor. Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmayan isteyen vatandaşlar Doğu Ekspresi bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki, Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatı ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

Doğu Ekspresi yataklı vagon bilet fiyatları ne kadar?

Doğu Ekspresi bilet fiyatları cep yakmayan, oldukça uygun fiyatlar.

Pulman vagonlar için tek yön fiyat 46 TL, örtülü kuşetli için 61 TL, yataklı odada iki kişi kalacaksanız kişi başı 96 TL, tek kalacaksanız 116 TL.

Yukarıda bahsedilen fiyatlar tam bilet fiyatları. Yaş ve meslek gruplarına göre indirimli bilet imkanı mevcut.

13-26 ve 60-65 yaş arası için %20 indirim var. 7-12 yaş arası çocuklar ve 65 yaş üştü yolcular için %50 indirim uygulanıyor. 7 yaş altı çocuklar ayrı bir yer istemediğiniz sürece ücretsiz. Öğretmenler, basın kart sahipleri, TCDD personelleri, TSK çalışanları için de %20 indirim var.

Eğer hem gidiş hem dönüş için Doğu Ekspresi’ni kullanacaksanız biletleri aynı anda aldığınız zaman %20 indirim uygulanıyor. 12 kişi ve daha kalabalık gruplar için de %20 indirim.

Bu fiyatlar Ankara Kars ya da Kars Ankara yolculukları için geçerli. Eğer ara duraklardan trene biner ya da ara duraklarda inerseniz bilet fiyatları ucuzluyor.

Doğu Ekspresi'nden bilet almak için ''https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/view/eybis/tnmGenel/tcddWebContent.jsf'' adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:38
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