Doğu Ekspresi bilet fiyatları ve ilk sefer tarihi belli oldu! Turistik doğu ekspresi bilet fiyatları 2023: Doğu ekspresi bilet nasıl alınır, kaç gün, güzergahı?

Trenle gidilecek en güzel yerlerden biri olarak ifade edilen Doğu Ekspresi’nin bu yıl yapılacak ilk seferi 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Türkiye’de kış turizm denilince akla ilk gelen rotalardan olan Doğu Eskpresi’nin tüm biletleri şimdiden satıldı.

BİR KİŞİLİK BİLET 1.300 LİRA

Kişi başı bin 300 lira olan biletlerin çoğunluğu seyahat acenteleri aracılığıyla satıldı. Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, Kars’ın Turistik Doğu Ekspresi ile önemli bir turizm ivmesi kazandığını belirtti. Özer, 2023 yılı kış sezonunda 300 binin üzerinde turist ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Toplam 6 vagon olarak seferlerini yapan Turistik Doğu Ekspresi’nin 5 vagonun seyahat acenteleri aracılığıyla satıldığını, 1 vagonun ise biletlerinin TCDD aracılığıyla satıldığını hatırlatan Özer, “Doğu Ekspresi bilet satışlarını yine internet üzerinden, TCDD’nin bilet satış sitelerinden alabiliyorlar. Turistik Doğu Ekspresi’nin de vagonlarının bir kısmını yine internet sitelerinden, bazılarını da tur niteliği kapsamında Seyahat acentelerinden alabiliyorlar.

BÖLGEDEKİ TURİZMCİLER HEYECANLI

Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devem ettiğini, turizmciler olarak Turist Doğu Ekspresi seferlerinin biran evvel başlamasını istediklerini ifade eden Başkan Halit Özer, “Ülkemizde son zamanlarda Kars, Doğu Ekspresi ile bir turizm ivmesi yakaladı. Bu yoğunluk her yıl daha da aratarak gidiyor. Dolayısıyla Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi ikiye bölündü.

Turistik Doğu Ekspresi daha çok turizm amaçlı seyahat sunarken, Doğu Ekspresi normal seferlerine devam ediyor. Doğu Ekspresi ilimize her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen trenimiz, yoğunluk geçen yıla nazaran bu yıl 2 katına çıkmış, bölgede büyük bir turizm heyecanı var” dedi.

İLK SEFER 12 ARALIK’TA

Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferina 12 Aralık 2022 tarihinde Ankara’dan başlayacağına dikkat çeken Başkan Halit Özer, “2022-2023 kış sezonuyla ilgili Turistik Doğu Ekspresi 12 Aralık 2022 tarihinde ilk seferine başlayacak. Bizim burada beklentimiz karın erken yağmasıyla birlikte tren seferlerinin de erken başlaması, tabii bölge bunu heyecanla bekliyor.

Kars ve bölge turizmcilerinin beklentisi daha fazla insan ağırlamak ve insanlara yeme, içme ve transfer anlamında daha kaliteli hizmet vermek, Kars’ta otel sayısı 7'lerde iken, bu sayı 40’ın üzerine çıktı. İlimize gelen insan sayısı 30-40 binlerde iken bu sayı 200 bini aştı. Umut ediyoruz 2023 kış sezonu sonrasında 300 binin üzerinde turist ağırlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan seyahat acenteleri aracılığıyla satılan biletleri satışa çıkan Turist Doğu Ekspresi’nin biletlerinin çoğunluğu satıldı. Karslı turizmciler 12 Aralık’ta Turistik Doğu Ekspresi Kars Tren Garı’nda coşkuyla karşılamanın planlarını yapıyor.

Doğu ekspresi bilet fiyatları 2023? Turistik doğu ekspresi bilet fiyatları

2022 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

12 Aralık Pazartesi günü seferlerine başlayacak olan Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyenler Çarşamba ve Cuma günleri Ankara'dan, Pazar ve Cuma günleri ise Kars'tan tren yolculuğu keyfini tadabilirler.

TCDD'nin e-Bilet sayfasından satışa sunulan biletler 2023 yılına özel olacak şekilde belirlendi. 2 kişilik yataklı kompartman için kişi başı 1.300 TL ödeyerek Turistik Doğu Ekspresi fırsatına sahip olabilirsiniz.

Eğer turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerini tercih etmek isterseniz tek kişilik pulman biletin bedeli 270 TL'dir.

DOĞU EKSPRESİ NEDİR? DOĞU EKSPRESİ GÜZARGAHI NASIL?

Turistik doğu ekspresi güzergahı: Zengin doğasıyla göze çarpan Türkiye'de bir yanda yeşilin binbir tonuna kucak açabilir diğer tarafta gökyüzünün sonsuz dinginliğiyle baş başa kalabilirsiniz. Her mevsim renk cümbüşünü anımsatan doğasıyla insanı içine çeken bu coğrafyayı bir pencereden izlemek harika olmaz mıydı? İşte Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak sırayla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ı yakından görme imkanı tanıyor.

DOĞU EKSPRESİ SAATLERİ

Doğu Ekspresi son dönemlerde tur şirketleri ya da bireysel olarak yapabileceğiniz bir tren yolculuğu fırsatını gezi severlere sunuyor. Bu yolculukta yaklaşık 24 saat süren bir zaman diliminin ardından Ankara'dan Kars'a ulaşabiliyorsunuz. Ankara ve Kars'tan kalkış-varış saatleri ise şu şekildedir:

Doğu ekspresi kaç gün?

Turistlik Doğu Ekspresi seyahatinde 3 günü Ankara'dan hareket ederek Kars'a ulaşılmaktadır.

Doğu ekspresi bilet nasıl alınır?

Doğu Ekspresi tren biletlerini, TCDD'nin e-Bilet Sistemi'nden satın alabilirsiniz. TCDD aracılığıyla satılan biletlerin yanı sıra biletler tur niteliği kapsamında seyahat acentelerinden de alınabiliyor.

DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Doğu ekspresinde yer alan vagonlar; pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlar olmak üzere ayrılmaktadır. Kuşetli vagonların içerisinde 10 kompartıman bulunmakla beraber; her kompartımanda toplamda 4 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Çarşaf, pike ve yastık gibi uyku malzemeleri TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından yolculuk için verilmektedir. Aynı zamanda kompartımanda yer alan koltuklar yatağa dönüşme özelliği sayesinde rahat bir uyku çekmeniz de mümkün.

Yemekli vagonlar ise 4'er kişilik masalardan meydana gelmektedir. Dilerseniz burada; kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler arasında dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Yolculuğa çıkmadan önce dilerseniz; yanınızda götürmek üzere soğuk sandviçler ya da salatalar da hazırlayabilirsiniz. Yeme - içme ihtiyacınızı planlayarak hareket etmeniz kusursuz bir yolculuk fırsatını sizlere sunacaktır. Tren Erzurum'da mola verdiğinde mutlaka Erzurum'un en meşhur yemeklerinden biri olan Cağ Kebabını tatmanızı tavsiye ederiz. Gara yaklaşmadan yaklaşık 45 dakika önce yemeğinizi sipariş ederseniz; kebabınız size hızlı bir şekilde ulaştırılacaktır.