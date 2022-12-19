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Dünya Doğu Çin Denizi'nde Rus gemileri
Dünya

Doğu Çin Denizi'nde Rus gemileri

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 21-27 Aralık tarihlerinde Doğu Çin Denizi'nde "Naval Interaction-2022" adlı tatbikatın düzenleneceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 14:30:00 -
Doğu Çin Denizi'nde Rus gemileri

Moskova'dan yapılan açıklamada, "Tatbikatın temel amacı, Rusya Federasyonu ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki deniz iş birliğini güçlendirmek ve Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaktır." denildi.

İki donanma tarafından, hava hedeflerine yönelik ortak füze ve topçu atışlarının yanı sıra deniz hedeflerine topçu atışları ve ortak denizaltı karşıtı tatbikatlar gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Rus Donanması, Nakhimov Düzeni Pasifik Filosu'nun amiral gemisi, muhafız füze kruvazörü Varyag, fırkateyn Mareşal Shaposhnikov, 20380 projesinin korvetleri Rusya Federasyonu Kahramanı Aldar Tsydenzhapov ve Sovershennyy tarafından temsil edilecek.

Açıklamada, tatbikata Çin tarafından iki muhrip, iki devriye gemisi, bir entegre ikmal gemisi ve bir dizel denizaltının dahil olacağı belirtildi.

AA'nın haberine göre, iki ülke, 2012'den bu yana yıllık "Deniz Etkileşimi" tatbikatını düzenliyor.

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