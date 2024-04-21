  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dehşete düşüren anlar! İsrail'in hava saldırı anbean böyle kaydedildi

Hatice Kolçak'tan yatırımcılara uyarı: Konut fiyatları çok daha yüksek olabilir! Ne altın ne dolar... Ev satmayın

Irak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesinde açıklama!

Steinmeier Türkiye'ye geliyor! Yeni yatırım fırsatları kapıda

İşgalci İsrail binlerce kişiyi katletti... Nuseyrat Kampı'nın kuzeyinden çekildi: 'Büyük bir yıkım' bıraktı!

Diyarbakır'da sahte biletler stadyumu saniyesinde karıştırdı! Yetkililer buluşmaya gelenleri ikna etmeye çalıştı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 PKK'lı terörist ex

İYİ Parti'de şoke eden ayrılık! Akşener'i eleştirip istifa etti

İsrail N12 gazetesinden Gazze gemisini yola çıkarmaya hazırlanan İHH'ya tehdit!

Irak ile Türkiye petrol ve enerjide yeni sayfa açabilir...
Dünya Doğu Antarktika'da 46 buzul altı gölü keşfetti!
Dünya

Doğu Antarktika'da 46 buzul altı gölü keşfetti!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 23:58:00 - 2024-04-22 00:18:47
Doğu Antarktika'da 46 buzul altı gölü keşfetti!

Çin'de araştırmacılar, Doğu Antarktika buzulunda 46 yeni buzul altı gölü keşfetti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsü, Çin Yer Bilimleri Üniversitesi ve Çin Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, Doğu Antarktika'daki buz tabakalarını inceledi.

Araştırmacılar, "buz radarı" verilerinde görülen buz tabanı yansımalarının dalga biçimlerini analiz etmek için yeni bir yöntem kullandıklarını ve Gamburtsev Sıradağları'nı kapsamlı bir şekilde incelediklerini belirtti.

46 buzul atı gölü keşfedildi!

Çalışma sonucu bölgede 46 buzul altı gölü keşfettiklerini kaydeden araştırmacılar, bu araştırmanın Antarktika'daki buz tabakalarının dinamiklerini ve yaşamın evrelerini anlamada önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, yaklaşık 2 bin 400 metre kalınlıkta buz tabakasıyla kaplı Antarktika'nın altında çeşitli buzul altı gölleri olduğuna dikkat çekti.

Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda
Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peru’da heyecanlandıran keşif! 3,5 metre boyunda

Bohay'da dev keşif! 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulundu
Bohay'da dev keşif! 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulundu

Dünya

Bohay'da dev keşif! 100 milyon ton orta-ağır ham petrol bulundu

İngilizler duyurdu: Keşif yaptılar ve kararı verdiler: Tarihi futbol kulübünden ilginç atak!
İngilizler duyurdu: Keşif yaptılar ve kararı verdiler: Tarihi futbol kulübünden ilginç atak!

Spor

İngilizler duyurdu: Keşif yaptılar ve kararı verdiler: Tarihi futbol kulübünden ilginç atak!

Fransa'da gündeme oturdu: Tarih öncesine ait "Eşsiz" bir anıt keşfedildi! Tunç Çağı’ndan... Tarihi keşif
Fransa'da gündeme oturdu: Tarih öncesine ait "Eşsiz" bir anıt keşfedildi! Tunç Çağı’ndan... Tarihi keşif

Aktüel

Fransa'da gündeme oturdu: Tarih öncesine ait "Eşsiz" bir anıt keşfedildi! Tunç Çağı’ndan... Tarihi keşif

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23