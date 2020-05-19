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Doğu Anadolu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:27:59 -
Doğu Anadolu’da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’da

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılana açıklamada, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları Ağrı’da 6, Erzurum, Kars ve Ardahan’da 8, Erzincan’da 14, Iğdır’da 15 derece.


Gün içerisindeki sıcaklık değerleri ise Erzincan’da 28, Iğdır’da 27, Erzurum’da 22, Kars’ta 21, Ağrı’da 23, Ardahan’da 18 derece.

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