Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! İtalyan şirketi vazgeçmiyor

İtalyan enerji şirketi Eni'nin CEO'su Claudio Descalzi, Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yaşanan gerilime rağmen, offshore hidrokarbon kaynaklar konusunda bu bölgedeki çıkarlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

Descalzi, dün Lefkoşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Kıbrıs'a 700 milyon euro yatırım yaptığımızı hatırlatmak istiyorum. Bu, ülkeye karşı güçlü bir bağlılık ve sorumluluk anlamına geliyor" dedi.

Eni, Şubat ayında Türkiye'nin askeri tatbikatlarından dolayı Kıbrıs'ın güneyinde yapmayı planladığı petrol ve gaz arama çalışmasından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Eni, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden petrol ve doğal gaz arama haklarını almıştı. Ancak Rum yönetiminin ruhsat verdiği alanlardan bazıları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de arama yapmak istediği alanlar.

Türkiye, Kıbrıs adasının doğal kaynakları üzerinde Türk toplumunun da Rumlarla aynı haklara sahip olduğunu ve Rum tarafının tek yanlı olarak bu kaynakları geliştiremeyeceğini belirtiyor.

Üyesi olduğu Avrupa Birliği'nin desteklediği Rum Yönetimi ise, Akdeniz'de tek yanlı hidrokarbon çalışmaları yapmaya hakkı olduğunu söylüyor.