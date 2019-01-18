0553 313 94 23

Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık! 'Türkiye'yi hedef alan bir durum var'

Güney Kıbrıs başta olmak üzere yedi ülke tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na Türkiye ve KKTC'nin davet edilmemesi tartışma yarattı. Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım söz konusu gelişmeyi, Türkiye ve KKTC'yi hedef alan bir durum olarak yorumladı.

18 Ocak 2019 Cuma 17:52
Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık! 'Türkiye'yi hedef alan bir durum var'

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Mısır tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF) tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın temsilcilerinin toplantı yer almamış olmasını değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, 'Türkiye ve KKTC´yi hedef alan bir durum içeriyor' açıklamasında bulundu.

'Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kuran taraflar, hali hazırda keşiflerin yapıldığı ülkeler görüntüsünde. Bunlar Avrupa´nın enerji güvenliği için alternatif ülke statüsünde görülse de, Türkiye, Suriye, Libya, Lübnan gibi ülkelerin davet edilmemesi anlamlı. Bu forum, iyi niyete dayalı bir birliktelik değildir. Bu ittifakın başta Türkiye ve KKTC´ye karşı yapıldığı açık' diye konuşan Teoman Yıldırım şunları söyledi:

"Rum Enerji Bakanı, forumda yaptığı açıklamada, `Egemenlik haklarımızı kesintisiz uygulayabilmek için bölgemizde müttefikler oluşturmak gerekiyor. Rum Yönetiminin taşıdığı niyet, bu ittifakı arkasına alarak Kıbrıs Türkleri ile anavatan Türkiye´nin kıta sahanlığındaki mevcut haklarını gasp etmektir. Bütün bu gelişmeler, Kıbrıs´ta deniz ve hava üssü açılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymaktadır."

"Doğu Akdeniz’in odak noktası Kıbrıs”

Doğu Akdeniz'de tahmini olarak 60 milyar varil hidrokarbon bulunduğunu ifade eden Teoaman Yıldırım, "Doğu Akdeniz denklemi içinde bu gün için görünür olmasa da odak noktası Kıbrıs´tır. Kıbrıs düğümü çözüldüğü takdirde, oradaki doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa´ya daha ucuz sevk edilebilecek. Arama, geliştirme, çıkarma işlemleri hız kazanacak. Avrupa için ikinci bir alternatif olup, Rusya´ya bağımlılık azalacak. Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan ikinci planda kalacak, Türkiye´nin önemi artacak. Görüleceği üzere, Türkiye açısından da Kıbrıs sorununun çözümü önem arz etmekte. Aksi takdirde, Doğu-Med Hattı gerçekleşirse Kıbrıs´ın, İsrail, Lübnan, Suriye hatta Mısır gazı için bir ortak nokta bir hub olma ihtimali yüksektir" dedi.

“Türkiye´nin atması gereken adım…”

"GKRY´nin münhasır ekonomik bölge politikasının Doğu Akdeniz´deki dengenin Türkiye´nin aleyhine değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye´nin atması gereken adım Doğu Akdeniz´de kendi münhasır ekonomik bölgesini belirlemesidir. Türkiye´nin münhasır ekonomik bölgesi, GKRY ve Yunanistan´ın aleyhine gelişecek şekilde büyüyecek ve 189 bin kilometrekareye çıkacaktır. Türkiye´nin yapacağı antlaşmalar elini kuvvetlendirecek ve olası bir pazarlık durumunda kendi egemenliği altında olması gereken 145 bin kilometrekarelik alan yerine 33 bin 400 kilometrekarelik alanı pazarlık konusu haline getirebilecektir. Türkiye her ne kadar 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi´ne taraf olmasa da Doğu Akdeniz´de Münhasır Ekonomik Bölgeler'in kıyıdaş ülkelerinin katılımıyla ilgili ülkelerin kıyı uzunluğunu esas alan hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenmesini savunuyor. Rum kesiminin, Ada´nın tamamını temsil ederek Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptığı MEB sınırlandırma anlaşmaları, Türkiye tarafından hem KKTC´nin haklarının korunması hem de bazı noktalarda kendi muhtemel MEB sınırlarının ihlal edildiği gerekçesiyle kabul edilmiyor."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:52
  1. Güney Kıbrıs
  2. Doğu Akdeniz Gaz Forumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir."
    1. MSB "Afrin bölgesinde görev yapan..
    2. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    3. Nihat Genç'ten, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye..
    4. İstanbullular dikkat! Hayat durma..
    5. Hatalı sürücülere "havadan" ceza kesildi
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    7. Osmanlı hanedanı sürgününün son..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör..
    9. Emin Erdoğan talimatı verdi!..
    10. Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    11. Mersin'de askeri minibüs ile otomobil..
    12. Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık!..
    13. "ABD ve Avrupa kara para aklamanın..
    14. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması:
    15. Bursa'da fuhuş operasyonu
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. Fransa İçişleri Bakanı'ndan "biber..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun..
    19. Fenerbahçe'de 3 transferde sona gelindi
    20. Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçına..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak