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Dünya Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek
Dünya

Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru faaliyetleri sonrası Yunanistan'ın provokatif hamleleri Doğu Akdeniz'de krizi başlatmıştı. Bugün Yunanistan'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın "Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kriz yaşayan Yunanistan'ın yanında" açıklaması Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmandırdı. Alman bakan, akşam saatlerinde Türkiye'ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:08:00 -
Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanıyor! Türkiye'ye karşı Yunanistan'a destek

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj faaliyetleri Yunanistan başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinde de hazımsızlığa neden oldu.

Bu ülkelerin başında ise Fransa ve Almanya geliyor. Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapan Fransa aklınca Türkiye'ye gözdağı verirken, Almanya'dan ise Atina yönetimine destek açıklamaları geliyor.

Ankara ziyareti önce Atina'da temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye ve Yunanistan'ın Almanya'nın NATO müttefiki olduğunu hatırlatarak iki ülkeye arabulucu olmadan görüşme çağrısı yaptı.

Yunanistan'a destek çıktı

Yunanistan'da destek açıklamasında bulunan Alman bakan Maas, "Almanya ve Avrupa Birliği, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan anlaşmazlıkta Yunanistan'ın yanında" dedi.

Almanya tarafından gelen destek açıklaması sonrası gaza gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, "Tansiyonun düşürülmesi çağrılarına rağmen Türkiye ihlallerini devam ettiriyor. Diyaloğa hazırız ama egemenlik haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullandı.

Atina'nın ardından Ankara'ya gelecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina'daki temaslarının ardından akşam saatlerinde Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

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