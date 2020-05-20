  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Doğu Akdeniz'de 14 yaş ve altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:45:18 -
Doğu Akdeniz'de 14 yaş ve altı çocuklar ikinci kez sokağa çıktı

ADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, ikinci kez sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, maske takıp sosyal mesafeye uygun şekilde oyunlar oynadı.

Yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlenen çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykay kullanarak vakit geçirirken, bazıları da parktaki güvercinlere yem attı.

- Mersin

Sahil bandına aileleriyle gelen çocuklar, buradaki parklarda oynadı, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar da parkurlarda paten ve bisiklet sürdü.

Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aileleriyle ikinci kez sokağa çıkan çocuklar parklarda oynayarak vakit geçirdi. Kentte bazı çocuklar da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.

Osmaniye'de de çocuklar oyun parkları, sokaklar ve yeşil alanlarda eğlendi. Aileleriyle, yüzlerinde maskeyle parklara gelen çocuklar, sosyal mesafeyi koruyarak yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı