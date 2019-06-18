0553 313 94 23

Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine katılan konuk sanatçılar madenlere ve Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı dikkat çekmek için kıyafetlerini çamura bulayıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak performansı sergiledi.

18 Haziran 2019 Salı 11:04
Doğaya dikkat çekmek için çamura bulandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine katılan konuk sanatçılar madenlere ve Jeotermal Enerji Santraline (JES) karşı dikkat çekmek için kıyafetlerini çamura bulayıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak performansı sergiledi.


Lidya Krallığının başkenti Sardes Antik Kenti’nde Gönüllülük Hareketi Grubu tarafından organize edilen ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Dionysos Tiyatro Şenliklerine, sokak performans sanatçılarının etkinliği damgasını vurdu.


Antik Çağ’da altın aktığı rivayet edilen Paktalos Nehri’ne (Sart Çayı) giren ve yaşları 9 ile 64 arasında değişen 20 kişilik performans grubu kil ve çamuru elbiselerinin üzerine sürüp çamura bulandılar ve üzerleri altın rengi vücut boyası ve sahte kan ile boyayıp Çınarlı Caddesi’nde performans sergiledi.


Sokak Sanatları Atölyesi editörü Erdal Çoban, etkinlikte bölgedeki Jeotermal Enerji Santralleri ve madenlere dikkat çekildi. Çoban, "Bu yıl performans ve Sokak Sanatları Atölyesi çalışmalarında ana tema olarak bölgedeki madenler ve jeotermal enerji santrallerine dikkat çekmek istedik. Bu performans ile gerek maden gerekse JES’lerin doğaya ve insanlığa verdiği zararı ele aldık. Katılımcılarımız Paktalos Nehri’ne girip kıyafetlerini ve yüzlerini nehirden çıkartılan killere boyadılar. Salihli Çevre Derneğinin de destek verdiği etkinlik vatandaşlardan da yoğun bir ilgi gördü. Etkinliğimize 9-64 yaş arası toplam 20 sanatçımız katıldı” dedi.


Öte yandan sokak performans sanatçıları, vatandaşların şaşkın bakışları arasında performanslarını sergiledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 11:04
  1. sanat
  2. sergi
  3. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
    1. Fed, faiz indirimini temmuza bırakabilir
    2. Demirkapı Yaylası'nda dört mevsim bir..
    3. Aksa Jeneratör, Afrika'da sektör..
    4. Aliağa’da "Kadın Çiftçiler" projesi..
    5. Sanata dönüşen "Pirinç" tanesi ekmek..
    6. İlk çeyrekte 28.7 milyarlık teşvik..
    7. Suriyeli 5 işçinin ölümüyle ilgili 5..
    8. Bu yöntemden sonra güzellik sırrınızı..
    9. Salihli Kaymakamı Sağlam göreve başladı
    10. Kütahya Lisesi mezunları Yoncalı’da..
    11. Ankara'da FETÖ operasyonu
    12. TCMB'den repo ihalesi
    13. Piraziz’de şüpheli ölüm
    14. Mayıs ayında 4 bin 681 konut haberi..
    15. Samsun’da DEAŞ’tan 1 şahsa gözaltı
    16. Dev satın alma tamamlandı
    17. Sarımsağın atığı da antioksidan..
    18. BM temsilcisinin istifasının ardından..
    19. 180 yıllık onuru şehit aileleriyle..
    20. Süt sağarken elektrik akımına kapılan..
    21. Orgeneral Güler, Ruanda Genelkurmay..
    22. Ünlü şeflerden Gaziantep'e "tam not"
    23. Doğaya dikkat çekmek için çamura..
    24. NATO'dan HAVELSAN'a sürpriz ziyaret
    25. Beş aylık bütçe açığı 66.5 milyar TL
    26. Yavuz, perşembe günü sondaja uğurlanacak
    27. Minik Nazlı'nın "kolostomi torbalı"..
    28. Diplomasını almaya torunuyla geldi
    29. (Özel) Uzmanlar teknoloji bağımlılığı..
    30. Merkez Bankası’ndan TL likidite adımı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!