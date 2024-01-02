Doğanlar Holding’de önemli üst düzey atama!

Doğanlar Holding ve grup şirketleri bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla görev yapan Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Salih Tuncer Mutlucan, Holding ve grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine ek olarak Doğanlar Holding’e CEO-İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Salih Tuncer Mutlucan, Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği lisansı ve İTÜ İnşaat İşletmesi yüksek lisansının ardından, iş hayatına 1992 yılında bankacılık sektöründe başladı. Kariyeri boyunca farklı grup ve sektörlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan ve 2019 yılında Doğanlar Holding ailesine katılan Mutlucan, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Holding ve grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevlerine ek olarak Doğanlar Holding’de CEO-İcra Kurulu Başkanı unvanıyla görev yapacak.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: “Grubumuzun başarısının Salih Tuncer Mutlucan liderliğinde yeni bir ivme kazanacağına inancım tamdır.”

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan konuyla ilgili açıklamasında, Salih Tuncer Mutlucan’ı Holding ve grup şirketlerinde bugüne dek göstermiş olduğu başarıları ve yeni pozisyonu için tebrik ederek, kendisinin liderliğinde grubun başarısının 2024 yılında yepyeni bir ivme alacağına inandığına işaret etti.