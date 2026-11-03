Yaralı hayvanlara hızlı müdahale! Şırnak’ta sokak hayvanlarına ambulans!
Şırnak Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik müdahale kapasitesini artırmak için araç filosuna bir hayvan ambulansı ekledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik müdahale kapasitesini artırmak için araç filosuna bir hayvan ambulansı ekledi.
Şırnak Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü belediye hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve sahadaki müdahale çalışmalarını daha etkin hale getirmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda belediyenin araç filosuna 1 adet hayvan ambulansı dahil edildi. Yeni ambulansın özellikle sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına müdahale edilmesi, yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların bulunduğu yerden alınarak gerekli sağlık hizmetlerine ulaştırılması süreçlerinde kullanılması hedefleniyor.
Hayvan sağlığına yönelik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunması beklenen yeni araçla, sahada yaşanan acil durumlara daha hızlı müdahale edilmesi ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.
Şırnak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, araç filosuna kazandırılan hayvan ambulansının şehre ve tüm can dostlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
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