Doğan Holding hukuk yöneticilerine The Legal 500 GC Powerlist Türkiye’den üç ödül!

Doğan Holding 30 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki hukuk firmalarını ve şirketlerin içinde çalışan hukuk müşavirlerini analiz ederek dünyanın ‘En Etkin ve En İyi Hukuk Müşavirleri’ni belirleyen The Legal 500 GC Powerlist Türkiye 2024 listesinde iki yöneticisiyle yer aldı. Türkiye’nin en etkili ve başarılı hukuk yöneticilerinin açıklandığı listede Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Ebru Ersoy ve Hukuk Müdürü Güneş Çelik başarılı çalışmalarıyla iki farklı kategoride toplam 3 ödülün sahibi oldu.

30 Mayıs Perşembe günü The Mandarin Oriental Bosphorus’da gerçekleşen ödül töreninde Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Ebru Ersoy, Individual kategorisinde ödüle layık görülürken, Doğan Holding Hukuk Müdürü Güneş Çelik ise listede yer almasının yanısıra Rising Stars kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kariyerinde çeşitli şirketlerde hukuk danışmanlığı, hukuk bölümü ülke liderliği, yönetim kurulu üyeliği ve baş hukuk müşavirliği görevleri bulunan Ebru Ersoy, 2024 yılı Oacak ayından itibaren Doğan Holding’de Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdürüyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaklaşık 10 yıldır Doğan Holding’de görev yapan Doğan Holding Hukuk Müdürü Güneş Çelik, Doğan Şirketler Grubu bünyesinde bulunan 30 adet iştirakin Eşya, Ticaret ve Ceza Hukuku ile İdari Yargı alanlarındaki uyuşmazlıklarında stratejilerine karar verilmesi ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, hukuki sorunların çözümü ve yüksek riskli konularda karar alınması konularında görev yapıyor.