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Dünya Doğalgaz hattına sabotaj saldırısı!
Dünya

Doğalgaz hattına sabotaj saldırısı!

Yeniakit Publisher
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Doğalgaz hattına sabotaj saldırısı!

Suriye’nin Deyrizor ilinde doğal gaz boru hattında çıkan yangın nedeniyle Cibse Santralı’ndaki elektrik üretim tesislerine gaz akışı durduruldu. Yangının ardından bölgede enerji üretimiyle ilgili aksama yaşandığı bildirildi.

Suriye’nin Deyrizor ilinde doğal gaz boru hattında çıkan yangın nedeniyle Cibse Santralı’ndan elektrik üretim tesislerine gaz akışı durdu. Suriye resmi haber ajansı SANA, yangının sabotaj sonucu çıktığını bildirdi.
Suriye’de Deyrizor ile Şula bölgesi arasındaki doğal gaz boru hattında çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. SANA’nın haberinde, yangının sabotaj sonucu meydana geldiği belirtildi.

Suriye Petrol Şirketi Gaz Sektörü Sorumlusu Hişam Salih, yangın nedeniyle Cibse Santralı’ndan elektrik üretim tesislerine gaz akışının kesildiğini söyledi. Salih, itfaiye ekiplerinin yangın bölgesinin her iki tarafındaki vanaları kapatarak hattın ilgili bölümünü izole ettiğini, gaz basıncının düşmesiyle söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Deyrizor’un güneyindeki Şula beldesi yakınlarında bulunan hatta yangın, pazartesi akşamı çıkmıştı. İlk açıklamalarda yangının nedeni henüz belirlenememişti.

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