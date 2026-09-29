Papa 14. Leo’dan yapay zeka uyarısı: Gözlerimizi kapatamayız

Papa 14. Leo, silahlanmaya daha fazla para harcama fikrini reddeden ve farklı yol öneren bir sese ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, “Kendimizi silahlandırmaya ve o devasa askeri sanayiye büyük meblağlar harcamaya devam ediyoruz. Bu sanayiden, seçilmiş birkaç kişi savaşı teşvik ederek muazzam karlar elde ediyor. Oysa bu milyarlarca avro veya dolar, dünya açlığı, konut krizi ve işsizlik gibi sorunları çözmek için kullanılabilirdi." şeklinde konuştu. "Günümüzde bazı güçlerin, var olan anlaşmazlıkları diyalog veya müzakere yoluyla çözmek yerine kendi iradelerini güç kullanarak dayatmaya çalıştığını görüyoruz." diyen Papa, bunun da çok sayıda savaş ve çatışmanın yaşanması ihtimalini giderek arttırdığını kaydetti. Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerin liderlerini bir araya gelmeye, aynı masaya oturmaya, diyalog kurmaya ve artık hiçbir anlamı kalmayan savaşlarda ısrar etmek yerine, bu sorunlara çözüm aramaya teşvik etmeyi sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Fransa gezisi sırasında kilisede sistematik istismara maruz kalanlarla da bir araya geldiğini aktaran Papa, "Bu bağlamda, onlarla kilisenin nasıl sorumlu görüldüğü konusunda konuştum, ancak aynı zamanda kilisenin onların iyileşmelerine yardımcı olmada önemli bir rolü olduğuna da inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.