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Spor Mancini’den 4-1’lik galibiyet sonrası Türkiye yorumu: İyi bir takımla karşılaştık
Spor

Mancini’den 4-1’lik galibiyet sonrası Türkiye yorumu: İyi bir takımla karşılaştık

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Mancini’den 4-1’lik galibiyet sonrası Türkiye yorumu: İyi bir takımla karşılaştık

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye karşısında aldıkları 4-1’lik galibiyette oyuncularının maç planına bağlı kalmasının belirleyici olduğunu söyledi. Mancini, farklı skora rağmen Türkiye’nin oyununu ve teknik direktörünü övdü.

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ikinci maçta Türkiye’yi 4-1 mağlup eden İtalya’da Roberto Mancini, özellikle ilk 60 dakikadaki performanstan memnun kaldığını belirtti. Belçika maçının ardından oyuncularının güçlü bir reaksiyon verdiğini söyleyen Mancini, Scalvini ve Raspadori’nin oyununu da ayrıca beğendiğini ifade etti.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup 2’nci maçında Türkiye, İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, “Geçen maçın ardından oyuncularımız her şeyi dediğimiz gibi yaptı. Çok iyi oynadılar. Scalvini ve Raspadori de çok iyi oynadılar. Takımımın ilk 60 dakikadaki oyunundan çok memnunum. Bugün futbolda 4-1 önde olsanız bile her şey değişebilir. 90 dakika boyunca oyuna konsantre olmanız gerekir. Biz, her zaman İtalya formasına yakışır bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama iyi bir reaksiyon göstererek toparlandık. Genç oyuncularımız var ve onlar için de bu maçı kazanmak önemliydi. Türk futbolu her geçen gün daha da ilerliyor. Türkiye’de olduğum dönemde kendimi gerçekten çok iyi hissettim. Bugün çok iyi oynadık ve karşımızda iyi bir Türkiye vardı. İyi de bir teknik direktörleri var. İyi oyunumuz bugün ki skorda katkılı oldu. İyi hazırlandık ve her şey hazırlandığımız gibi gitti. Taze oyuncularla oynamakta her zaman bize yardımcı olacaktır” diye konuştu.

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