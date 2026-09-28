Askeri casusluk soruşturmasında sıcak gelişme: 3 eski MASAK başkanı ifade verdi

Devletin kozmik organlarına kadar uzanan siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında adli makamlar neşteri vurmaya devam ediyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilerek sürdürülen casusluk operasyonu kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nda (MASAK) geçmiş dönemlerde kritik koltuklarda oturmuş olan isimler tek tek savcılığa çağırıldı.

Siyasal askeri casusluk soruşturması kapsamında eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcıya ifade verdiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli ve Ankara’da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 4 şüpheliden, aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de olduğu 3 kişi tutuklandı.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik yapılan tespitler doğrultusunda yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 6 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılıkta ifade veren şüpheliler Eda Aydoğan, Güner Eke, İnönü Akgün Alp ve Zehra Yılmaz tutuklama, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Öte yandan 2012-2018 arasında MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli'nin ifade vereceği öğrenilmişti.

Başsavcılık tarafından şu açıklama yapılmıştı;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Siyasal veya Askerî Casusluk” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ile sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin incelemeler yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında; 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin bulgulara ulaşılmıştır.

Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine ilişkin tespitlere ulaşılmıştır. Bu kişilerin önemli bir bölümünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında yurt dışına çıktıkları belirlenmiştir.

EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde; Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği, bazı sistem kayıtları ve veri alanlarında ise sonradan müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yönetici yetkisine sahip kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak LOG kayıtlarının tutulmadığı belirlenmiştir.

Toplam 22 şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında, bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 5 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında daha önce AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. Ayrıca ilgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın ifadelerine adli makamlarca başvurulacaktır. Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

MASAK BAŞKANLIĞI YAPAN ÜÇ İSMİN SAVCILIK TARAFINDAN İFADELERİ ALINDI

Bu kapsamda 3 eski MASAK başkanı yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında savcılık tarafından ifadeleri alındı.

Yeni gelişmeye dair detayları CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz aktardı;

"Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yetkisiz işlemler yaparak sızma girişiminde bulunan isimlerin, FETÖ’nün mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişiler oldukları tespit edilerek bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda isim gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan altı isim bugün adliyeye sevk edildi. Arşivdeki ifadelerin ardından tutuklamaya sevk edildiler. Şu anda Sulh Ceza Hakimliği’nde işlemler devam ediyor.

GİZLİ BİLGİLERİN EN ÇOK ARANDIĞI TARİH

Bir diğer bu soruşturmaya dair gelişme ise dönemin MASAK başkanlarının ifadeye çağrılmasıydı. 2012 ve 2018 yıllarını kapsayan dönemde MASAK Başkanı olarak görev yapan Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli’nin bugün bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulması yönünde bir karar alınmıştı. Karar doğrultusunda da üç MASAK başkanı ifade verdi.

O dönemde, özellikle bu istihbarat sızma girişiminin yaşandığı süreçte MASAK’ın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için her yıl yapılan belli ihaleler var. Bu ihalelerde de FETÖ iltisakı tespit edilen ve KHK ile kapatılan bir şirkete ihalenin verilmesi, bağlantılı bir şirkete ihalenin verilmesi dolayısıyla da bu sızma girişiminin FETÖ iltisaklı kişiler tarafından gerçekleştirildiği yönündeki tespitler kapsamında, bu dönemde görev yapan MASAK başkanlarına da ihale sürecinin nasıl gerçekleştiği, bu isimler hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ve soruşturmaya dair detaylar soruldu."