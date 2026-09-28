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Dünya Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı
Dünya

Putin'i küplere bindirecek görüntü: Ukrayna 250 Rus askerini esir aldı

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Ukrayna ordusunun, Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda yaklaşık 250 Rus askerini esir aldığı ve bölgedeki pozisyonunu güçlendirdiği öğrenildi. Putin’in bu adıma nasıl bir karşılık vereceği merak konusu.

Rusya ile Ukrayna arasında aylardır devam eden kanlı savaşta Lyman cephesinden gelen son veriler çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi! Ukrayna ordusu, Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda yaklaşık 250 Rus askerini esir alarak bölgedeki pozisyonunu güçlendirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, cephenin kritik noktalarından Lyman bölgesinde düzenlediği son operasyonda Rus birliklerine ağır bir darbe vurdu. Bölgede yürütülen başarılı kara harekatı sonucunda yaklaşık 250 Rus askerinin esir alındığı bildirildi.

LYMAN’DA AĞIR ZAYİAT: 250 ESİR, 176 KİLOMETREKARE KAYIP!

Ukrayna, ordusunun Donetsk bölgesinde sürdürdüğü karşı saldırı sonucu 176 kilometrekarelik bir alanda tekrar kontrolün sağlandığını bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 3. Kolordu Komutanı Andrii Biletskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Donetsk bölgesinde Rus ordusuna karşı sürdürdükleri saldırı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Biletskiy konuşmasında, Vivaldi karşı saldırısı sonucu son günlerde 51 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını, 250 Rus askerinin de esir alındığını belirtti.

Söz konusu karşı saldırı sonucu bugüne kadar 176 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını aktaran Biletskiy, "Böylece 'Vivaldi'nin üçüncü aşaması sona erdi ve bu tüm operasyon için bir dönüm noktası oldu." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk bölgesine bağlı Liman şehri yönündeki cephe hattında Rus birliklerine yönelik karşı saldırı yürüttüğünü bildirmişti.

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