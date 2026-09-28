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Dünya Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu
Dünya

Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu

Yeniakit Publisher
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Ren Nehri kurudu: Almanya'da gemi trafiği felç oldu

Ren Nehri'ndeki su seviyesi bir kez daha kritik seviyelere düştü. Gemi trafiğinin önemli ölçüde aksaması nedeniyle tedarik zincirlerinde büyük sorunlar yaşanıyor.

Almanya'nın en önemli su yollarından Ren Nehri'ndeki aşırı düşük su seviyesi, gemi trafiğini felç etti.

Almanya İç Su Taşımacılığı Birliği (BDB) Genel Müdür Yardımcısı Fabian Spieß, düşük su seviyesinden özellikle etkilenen St. Goar ile Mainz arasındaki Orta Ren bölümünde "yük gemilerin artık sadece ara sıra sefer yapabildiğini" dile getirerek bunun sebebinin Ren havzasında yağış eksikliği olduğunu belirtti.

"Taşımacılık sektörü müşterilerine hizmet sunmaya devam ediyor; ancak gemiler çok daha az yükle hareket ediyor" diyen Spieß, söz konusu gemilerin, güvenli bir şekilde mümkün olduğu sürece seferlere devam ettiğini, bir geminin sefere çıkıp çıkmayacağının ise gemi kaptanlarının takdirinde olduğunu vurguladı.

Nehir üzerinden taşımacılığın önemli olduğu Almanya'da geçen aylarda da ülkenin önemli nehirlerinin su seviyesindeki azalma nedeniyle, kamyonların pazar ve tatil günlerinde yola çıkmalarını yasaklayan düzenleme kaldırılmış, bu karar, tedarik zincirlerinin kısmen ayakta kalabilmesini sağlamıştı.

SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ

St. Goar ile Mainz arasındaki bölüm, Ren Nehri taşımacılığının "darboğazı" olarak kabul ediliyor. BDB'ye göre buradaki seyir kanalı, nehrin yukarı ve aşağı kesimlerine göre daha kötü durumda. Hafta sonu bu bölgede bulunan Kaub ölçüm noktası geçici olarak sıfırın altına düşerek tarihi bir dip noktaya ulaştı.

Kaub ölçüm noktasında suların çekildiğini aktaran Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) ulaşım ve altyapı uzmanı Thomas Puls, burada durumun Ağustos ayından daha kötü olduğunu söyledi. 

"Büyük oranda azaltılmış yükle darboğazı geçebilen birkaç özel gemi dışında, Ren nehri fiilen yeniden ikiye bölünmüş durumda" bilgisini paylaşan Puls, Orta ve Yukarı Ren ile buraya bağlanan kolların, Duisburg ve Rotterdam limanlarından bir kez daha koptuğunu ifade etti.

LOJİSTİK ZİNCİR KOPTU

Puls'a göre önemli lojistik zincirleri de büyük ölçüde kesintiye uğradı. Ulaşım ve altyapı uzmanı Puls, özellikle katı (kömür, maden cevheri, kum, hurda vb) ve sıvı dökme (ham petrol, akaryakıt ürünleri, kimyasallar vb), toplu yüklerin demiryolu ile çok zor, karayolu üzerinden de hiç taşınamadığı için, rafinerilerin, kimya endüstrisinin ve çelik fabrikalarının su yolunun kapanmasından çok olumsuz etkilendiğini belirtti.

Ağustos ayının ilk yarısında da Ren'deki su seviyeleri belirgin şekilde düşmüş ve yük gemisi taşımacılığı durmuştu. Yük gemileri o dönemde ya hiç sefer yapamamış ya da yük almadan sefere çıkmıştı. Ağustos'un ikinci yarısında ise yağan yağmurlar sayesinde su seviyesi yeniden yükselmişti.

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