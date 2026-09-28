48 adet KAAN için imza atılmıştı! Erdoğan Türkiye’ye davet etti

Türkiye ile Endonezya arasındaki stratejik ilişkilerde yeni bir temas gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye-Endonezya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Endonezya'nın uluslararası platformlarda sergilediği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu dayanışmanın sürdürülmesinin her iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, Ankara-Cakarta hattındaki iş birliğinin daha ileri taşınmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede özellikle ticaret ve savunma sanayii öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında bu alanlar başta olmak üzere birçok konuda iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ve bu doğrultuda yeni adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

SUBIANTO'YA TÜRKİYE DAVETİ

Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Endonezyalı mevkidaşına önemli bir davet de geldi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

İki lider arasındaki görüşmenin savunma sanayii iş birliğinin özellikle KAAN projesiyle yeni bir boyuta ulaştığı dönemde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

48 KAAN İÇİN TARİHİ İMZA ATILMIŞTI

Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayii alanındaki en büyük adımlardan biri milli muharip uçak KAAN ile atılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN'ın Endonezya'ya ihracatı için 12 Haziran 2025'te anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında 48 adet 5'inci nesil KAAN savaş uçağının Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya teslim edilmesi kararlaştırıldı.

İmza töreni Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki INDO Defence 2025 Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

Törene Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ'ın üst düzey yöneticileri de katıldı.

SADECE UÇAK SATIŞI DEĞİL

KAAN anlaşması yalnızca 48 savaş uçağının teslim edilmesinden ibaret değil.

SSB'nin açıklamasına göre proje kapsamında iki ülke arasında bilgi paylaşımı, yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi ve stratejik iş birliği hedefleniyor.

KAAN'ın üretim sürecinde Endonezya'nın sahip olduğu yerel sanayi kabiliyetlerinden de yararlanılması planlanıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de anlaşmayı ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve stratejik iş birliğinin somut örneklerinden biri olarak nitelendirmişti.

ANKARA-CAKARTA HATTINDA SAVUNMA SANAYİİ ÖNE ÇIKIYOR

48 adet KAAN'ı kapsayan anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Subianto arasında gerçekleştirilen son görüşmede savunma sanayiinin yeniden özel olarak vurgulanması, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bu alanda ilerletilmek istendiğini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Subianto'yu Antalya'ya davet etmesiyle birlikte gözler şimdi COP31 Liderler Zirvesi'nde Türkiye-Endonezya hattında gerçekleştirilebilecek yeni temaslara çevrildi.