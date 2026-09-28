Erdoğan başkanlık ediyor! Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.25'te toplandı.

Toplantıda Türkiye’nin gündemindeki kritik başlıklar masaya yatırılacak. Fon soruşturmasının adli ve ekonomik boyutundan dış politikadaki sıcak gelişmelere, Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma aşamalarından 2027 bütçesi ve ücret artışlarına kadar birçok konu toplantının gündeminde olacak.

FON SORUŞTURMASI

Kritk toplantının öncelikli gündem maddelerinden birinin, kamuoyunda “fon vurgunu” olarak bilinen ve 455 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren soruşturmanın olması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, transferler ve yatırımcılara yapılacak ödemeler konusunda kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verileri Kabine'ye sunması bekleniyor.

BAKANLAR BİLGİLENDİRME YAPACAK

Toplantıda fon krizi dahil tüm görüşmeler masada olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in krizin adli ve ekonomik boyutlarına ilişkin bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Toplantıda yürütülen soruşturmaların ilerleyeceği yön, krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması adına alınacak ekonomik önlemler istişare edilecek.

DIŞ POLİTİKA

Kabine’nin gündeminde dış politika da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM marjında yaptığı görüşmelere ilişkin Kabine’ye bilgi vermesi beklenirken bölgesel gelişmelerde de mercek altına alınacak. Ukrayna-Rusya savaşında Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve İran geriliminde ateşkes, Gazze’de kalıcı ateşkes gibi meseleler de atılacak kritik adımlar Kabine’de müzakere edilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci de Kabine’nin yakın takibinde. Çerçeve yasanın ağustos ayında Meclis’ten geçmesinin ardından sahada silah bırakma faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. MİT ve TSK’nın takibinde olan süreçte gelinen son aşama incelenecek.

Toplantıda 2027 bütçesi, enflasyonla mücadele ve 2027 yılı ücret artışları gibi önemli konular da incelenecek.