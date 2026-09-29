Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı
Xiaomi, 1,02 trilyon parametreli MiMo-V2.6-Pro modelini duyurdu. Şirket, aynı seride daha düşük maliyetli MiMo-V2.6-Flash modelini de kullanıma sundu.
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Xiaomi, 1,02 trilyon parametreli MiMo-V2.6-Pro modelini duyurdu. Şirket, aynı seride daha düşük maliyetli MiMo-V2.6-Flash modelini de kullanıma sundu.
Xiaomi, yeni yapay zekâ serisinde kapasite ve kullanım maliyetine göre iki farklı seçenek sunuyor. Pro modeli uzun ve karmaşık görevler için geliştirilirken Flash, çok sayıda işlemin yapıldığı uygulamalara yönelik daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Her iki model de metin, görüntü, ses ve video girdilerini işleyebiliyor.
MiMo-V2.6-Pro toplam 1,02 trilyon parametreye sahip olsa da her işlemde yaklaşık 42 milyar parametre etkinleşiyor. “Uzmanlar karışımı” adı verilen bu mimari, modelin tüm parametrelerini çalıştırmadan işlem yapmasını sağlıyor.
Pro modelinin 1 milyon tokenlık bağlam penceresi, uzun belgeleri ve büyük yazılım projelerini tek oturumda ele almasına imkân tanıyor. Xiaomi, modelin eğitiminde uzun görevler boyunca planlama, araç kullanma ve hataları düzeltme becerilerine ağırlık verdiğini belirtiyor.
MiMo-V2.6-Flash’ın toplam parametre sayısı yaklaşık 310 milyar; işlem sırasında bunların yaklaşık 15 milyarı etkinleşiyor. Flash da Pro gibi 1 milyon tokenlık bağlam penceresini ve dört farklı girdi türünü destekliyor.
Xiaomi’nin API tarifesine göre 1 milyon giriş ve çıkış tokenı Flash modelinde sırasıyla 0,14 ve 0,28 dolar. Pro modelinde ise aynı ücretler 0,435 ve 0,87 dolar.
Bu fiyat farkı, Flash’ı yüksek hacimli kodlama ve belge işleme uygulamaları için serinin daha ekonomik seçeneği hâline getiriyor.
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