Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Xiaomi, yeni yapay zekâ serisinde kapasite ve kullanım maliyetine göre iki farklı seçenek sunuyor. Pro modeli uzun ve karmaşık görevler için geliştirilirken Flash, çok sayıda işlemin yapıldığı uygulamalara yönelik daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Her iki model de metin, görüntü, ses ve video girdilerini işleyebiliyor.