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AMD’den 8,2 milyar dolarlık hamle! Yapay zeka şirketi alıyor Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı Çöle öyle bir şey ektiler ki... 72 yılda koskoca ülke kurudu AK Parti'deki istifanın perde arkası aralandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmemiş Trump'tan İran'la savaş açıklaması: Çok yakında... Tata'dan inanılmaz test! 5 bin dolarlık yeni sedanının üzerine 20 ton çakıl döktüler! Alexus Grynkewich'den acil kodlu çağrı: Daha yeni 50 milyar avroluk imza atıldı! Türkiye de yer almalı Türkiye'nin ölümcül P-8 Poseidon uçaklarını böyle kör edecek: Panzehiri bulundu TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere dev fırsat! 46 ilde 383 arsa 48 ay vadeyle satışa çıkarılıyor!
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Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

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Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Xiaomi, 1,02 trilyon parametreli MiMo-V2.6-Pro modelini duyurdu. Şirket, aynı seride daha düşük maliyetli MiMo-V2.6-Flash modelini de kullanıma sundu.

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Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Xiaomi, yeni yapay zekâ serisinde kapasite ve kullanım maliyetine göre iki farklı seçenek sunuyor. Pro modeli uzun ve karmaşık görevler için geliştirilirken Flash, çok sayıda işlemin yapıldığı uygulamalara yönelik daha ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Her iki model de metin, görüntü, ses ve video girdilerini işleyebiliyor.

#2
Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

MiMo-V2.6-Pro toplam 1,02 trilyon parametreye sahip olsa da her işlemde yaklaşık 42 milyar parametre etkinleşiyor. “Uzmanlar karışımı” adı verilen bu mimari, modelin tüm parametrelerini çalıştırmadan işlem yapmasını sağlıyor.

#3
Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Pro modelinin 1 milyon tokenlık bağlam penceresi, uzun belgeleri ve büyük yazılım projelerini tek oturumda ele almasına imkân tanıyor. Xiaomi, modelin eğitiminde uzun görevler boyunca planlama, araç kullanma ve hataları düzeltme becerilerine ağırlık verdiğini belirtiyor.

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Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

MiMo-V2.6-Flash’ın toplam parametre sayısı yaklaşık 310 milyar; işlem sırasında bunların yaklaşık 15 milyarı etkinleşiyor. Flash da Pro gibi 1 milyon tokenlık bağlam penceresini ve dört farklı girdi türünü destekliyor.

#5
Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Xiaomi’nin API tarifesine göre 1 milyon giriş ve çıkış tokenı Flash modelinde sırasıyla 0,14 ve 0,28 dolar. Pro modelinde ise aynı ücretler 0,435 ve 0,87 dolar.

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Foto - Xiaomi’den yapay zekâda dev model: MiMo-V2.6-Pro tanıtıldı

Bu fiyat farkı, Flash’ı yüksek hacimli kodlama ve belge işleme uygulamaları için serinin daha ekonomik seçeneği hâline getiriyor.

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Yorumlar

Abdullh

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