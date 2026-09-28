Gözler bu toplantıdaydı! Bakan Gürlek merak edilenleri açıkladı

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, atılması planlanan adımların masaya yatırıldığını belirterek "Alınan kararların ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen süreç, kritik eşikleri geride bıraktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla ivme kazanan süreçte, PKK fesih kararı açıkladı.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunu kabul etti.

Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul oyuyla yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, terör örgütü ve örgüt bağlantılı oluşumların fiili varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilip Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesini şart koşuyor.

Bu şart gerçekleşmeden hukuki düzenlemeler uygulanmıyor.

MECLİS'TE KOMİSYONUN KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

Yasa kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yaptı.

Toplantıda Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu kurulmasına karar verildi.

İKİNCİ TOPLANTI DÜZENLENDİ

Kurul, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Cevdet Yılmaz başkanlık etti.

Katılımcılar arasında Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay yer aldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurul toplantısında, yürütülen süreç kapsamında Kurulun üstlendiği tarihi sorumluluk, milletimizin huzuru ve toplumsal bütünleşmemizin pekiştirilmesi doğrultusundaki önemi bir kez daha vurgulanmış, 7595 sayılı Kanun çerçevesinde mevcut durum gözden geçirilerek Kanunun uygulanması bakımından yürütülmekte olan faaliyetler ile ilerleyen dönemde hayata geçmesi planlanan faaliyetler çok yönlü olarak ele alınmış ve genel bir durum değerlendirmesi yapılmış, Kurul bünyesinde oluşturulan ve sürecin etkin, hızlı ve koordineli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevli Alt Komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurul, üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle, Kanunun ruhuna ve Devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edecektir."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILMASI PLANLANAN ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Gürlek, paylaşımına şu sözleri ekledi:

"Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantımızı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdik.

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı, yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımları değerlendirdik.

"ÜLKEMİZDE GÜVEN ORTAMINI KALICI KILMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizde huzur ve güven ortamını kalıcı kılmak ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Toplantımızda alınan kararların ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”