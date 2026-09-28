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Ekonomi Türkiye’nin 71 yıllık metal devi konkordato ilan etti
Ekonomi

Türkiye’nin 71 yıllık metal devi konkordato ilan etti

Yeniakit Publisher
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Türkiye’nin 71 yıllık metal devi konkordato ilan etti

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren Kokil Metal, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Şirketin başvurusunu değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

71 yıllık Türk sanayi devi Kokil Metal, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme şirketin konkordato sürecinin denetimi için bir kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Davanın bir sonraki duruşması 17 Aralık 2026'da görülecek.

1954'TE KURULDU

Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin temelleri 1954 yılında Erdoğan Kalıpçılar tarafından atıldı. Şirketin yönetiminde sanayici Zafer Kalıpçılar yer alırken ilk yurt dışı ihracatını 2007'de gerçekleştirdiği belirtildi. Şirket, 2019'da 5 bin metrekarelik alana sahip yeni fabrikasına taşındı; 2023'te ikinci fabrikasını da kurarak üretim faaliyetlerini genişletti. Firma; başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere enerji ve çeşitli sanayi sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Kaynak: Sözcü

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