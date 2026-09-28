Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdiği gizli ziyaret gündeme bomba gibi düştü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, pazar günü özel uçakla Abu Dabi’ye giderek BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Ziyaretin kamuoyuna önceden duyurulmaması ve görüşmenin Netanyahu’nun Abu Dabi’ye gitmesinin ardından ortaya çıkması dikkat çekti.

GAZZE GÖLGESİNDE ABU DABİ BULUŞMASI

Netanyahu ile Muhammed bin Zayid arasındaki görüşmenin zamanlaması tartışmaları beraberinde getirdi.

Gazze’de İsrail'in askeri operasyonları ve ağır insani tablo nedeniyle Netanyahu yönetimine yönelik uluslararası tepkiler devam ederken, Müslüman nüfuslu BAE'nin lideri Muhammed bin Zayid'in İsrail Başbakanı'nı Abu Dabi'de ağırlaması dikkat çekti.

BAE, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları kapsamında İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.

Gazze konusunda İsrail yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki üst düzey temasların devam ettiği biliniyor.

Son görüşme de iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

İRAN BAŞLIĞI ÖNE ÇIKTI

İsrail basını, Netanyahu ile Muhammed bin Zayid arasındaki görüşmenin önemli gündem maddelerinden birinin İran olduğunu aktardı.

Yedioth Ahronoth, ziyareti iki ülke arasında son dönemde gelişen ilişkiler ve İran merkezli bölgesel gerilim bağlamında değerlendirdi.

Gazete, görüşmenin İran meselesi ve ABD'nin bölgede oluşturmaya çalıştığı güvenlik yapılanmaları üzerinde yoğunlaşmış olabileceğini yazdı.

Ancak görüşmenin ayrıntıları taraflarca kapsamlı biçimde kamuoyuyla paylaşılmadığı için masadaki bütün başlıklar henüz bilinmiyor.

7 EKİM ÖNCESİ “UYARI” İDDİASI YENİDEN GÜNDEMDE

Ziyaretin bir başka dikkat çekici boyutunu ise 7 Ekim 2023 öncesine ilişkin İsrail’deki tartışmalar oluşturdu.

İsrail basınında daha önce yayımlanan haberlerde, Muhammed bin Zayid’in 7 Ekim'den önce Netanyahu’ya Hamas'ın büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı yönünde uyarıda bulunduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu cephesi ise söz konusu iddiayı reddetti.

Yedioth Ahronoth, Netanyahu’nun Abu Dabi ziyaretinin bu tartışmanın yeniden gündeme geldiği bir döneme denk geldiğine dikkat çekti.

İsrail basınında, iki liderin görüşmesinde söz konusu iddianın da ele alınmış olabileceği değerlendirmeleri yapıldı. Ancak bu konuda taraflardan resmi bir doğrulama gelmedi.

ZİYARET NEDEN GİZLİ TUTULDU?

Netanyahu'nun ziyaretinin önceden açıklanmaması ise dikkatleri görüşmenin diplomatik boyutuna çevirdi.

İsrail Başbakanı'nın özel uçakla Abu Dabi'ye gitmesi, Muhammed bin Zayid ile görüştükten sonra aynı gün İsrail'e dönmesi ve ziyaretin basına sonradan yansıması dikkat çekti.

Görüşmenin neden kamuoyundan uzak gerçekleştirildiğine ilişkin taraflardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

BAE-İSRAİL İLİŞKİLERİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Gazze’deki gelişmeler nedeniyle İsrail yönetimine yönelik tepkilerin arttığı bir dönemde Netanyahu'nun Abu Dabi'de ağırlanması, BAE'nin İsrail ile ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı.

Bir tarafta Gazze konusunda İsrail yönetimine yönelik uluslararası eleştiriler, diğer tarafta Netanyahu ile Muhammed bin Zayid arasında kamuoyuna önceden açıklanmadan gerçekleştirilen üst düzey görüşme bulunuyor.

Netanyahu'nun gizli ziyareti, Abu Dabi yönetiminin İsrail'le diplomatik ilişkilerini Gazze krizine rağmen sürdürdüğünü gösteren son temaslardan biri olarak kayıtlara geçti.