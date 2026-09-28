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Gündem Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi
Gündem

Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tabela değişti ama fırsatçılık zihniyeti değişmedi: Özgür Özel, fon krizinden siyaset devşirdi

Eski partisinden olaylı şekilde ayrılıp kurduğu tabela partisinin başına geçen Özgür Özel, verdiği son röportajda adeta akıl tutulması yaşadı. Devletin adli makamları, emniyeti ve SPK'sı fon vurguncularının gırtlağına yapışıp çeteleri teker teker çökertirken; kendi siyasi geçmişindeki başarısızlıkların üzerini örtmeye çalışan Özel, röportajında bu adli süreç üzerinden algı operasyonuna soyundu. Piyasadaki mağduriyetlerden medet uman ve hükümetin kararlı operasyonlarını görmezden gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in laf kalabalığıyla prim toplama çabası "Tabela değişse de anlayış değişmiyor" yorumlarına neden oldu.

Emniyet ve yargı organları fon vurgununa karışan isimleri birer birer yakalayıp cezaevine tıkarken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, patlak veren adli soruşturmayı siyasi malzeme haline getirmeye çalıştı!

Siyasi ikbal uğruna sığındığı yeni tabela partisinin genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, verdiği bir röportajda sergilediği tutumla yine pes dedirtti! Devlet organları fon krizindeki vurguncuların tepesine binip hukuki neşteri kararlılıkla vururken, süreci çarpıtmaya kalkan Özel, röportaj boyu boş vaatler ve temelsiz eleştirilerle dikkat çekmeye çalıştı.

FON BATAĞINDAN SİYASİ RANT ÇIKARMA TİYATROSU

Geçmişte partisinin başında dururken sergilediği basiretsiz tutumlar hafızalardaki tazeliğini korurken, şimdi de yeni partisinin çatısı altından iktidarın adli ve ekonomik adımlarına laf yetiştirmeye kalkışan Özel, kamuoyunda inandırıcılığını tamamen yitirdi.

Yargının hallettiği adli konuları röportaj mezesi haline getiren Özgür Özel, kendi siyasi geçmişindeki kaosu unutturmak için ucuz algı oyunlarına sığındı.

Hükümetin ve ilgili kurulların piyasaları koruma adına gece gündüz sürdürdüğü amansız mücadeleyi görmezden gelerek "biz olsak böyle olmazdı" edebiyatı yapan Özgür Özel’in bu iğneleyici ve fırsatçı söylemleri, "Eski defterleri kapatamayanlar, yeni tabelaların arkasına saklanıp millete ders veremez" tepkisiyle karşılandı.

Fon krizinin faturasını siyasi algı oyunlarıyla iktidara kesmeye çalışan Özel’in, devletin kararlı mücadelesine gölge düşürme çabası tamamen beyhude bir gayret olarak nitelendirildi.

ÜRETİM VE PİYASA GERÇEKLERİNDEN KOPUK VAATLER

Sadece fon soruşturmasında değil, sanayi ve enflasyon başlıklarında da gerçeklerden kopuk bir tablo çizen Özel, laf kalabalığıyla göz boyamaya devam etti.

Asgari ücret ve döviz kuru üzerinden KOBİ’lerin durumunu istismar eden Özel’in, kendi geçmişindeki basiretsizliği unutup ekonomi kadrolarına tepkili yaklaşması, "Söylediklerinin sahada karşılığı yok" yorumlarına yol açtı.

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Yorumlar

murat

Ne olacak şimdi, göz yumun mu diyorsunuz,

tarık

Yeni Parti dışında başkasına vurmadığınıza göre... sadece tabela partisi değil haberinizde geçtiği üzere :) :)
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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