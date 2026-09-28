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Gündem Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcılığın görev yeri değişti!
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Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcılığın görev yeri değişti!

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Bismil'de 400 tonluk patates vurgunu: Kaymakam ve Başsavcılığın görev yeri değişti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dar gelirli ailelere dağıtılmak üzere gönderilen 400 ton patatesin ortadan kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada skandal detaylar ortaya çıktı. Muhtarların şikayetiyle gün yüzüne çıkan usulsüzlükte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile bir personel tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken 400 ton patatesin buharlaşması üzerine başlatılan yolsuzluk soruşturmasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü ve bir memur tutuklanırken; kriz nedeniyle karşı karşıya gelen Bismil Kaymakamı ile Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yerleri değiştirildi.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere temin edilen 400 ton patatesin dağıtılmayarak usulsüzlüğe konu edildiği iddiası büyük bir bürokratik krize dönüştü. Olayla ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü ve bir memur tutuklanırken, soruşturma sürecinde karşı karşıya gelen Bismil Kaymakamı ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı’nın görev yerleri değiştirildi.

MUHTARLARIN ŞİKAYETİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI

İlçedeki 123 mahallede yaşayan dar gelirli vatandaşlara dağıtılmak amacıyla sevk edilen 400 ton patatesin adreslerine ulaştırılmaması üzerine mahalle muhtarları durumu yetkili mercilere bildirerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir yolsuzluk ve usu

Usulsüzlük soruşturması başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Bismil SYDV Müdürü M.İ. ile vakıf personeli S.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında süreçle ilgili ciddi bir görüş ayrılığı ve gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Skandalın ardından merkez teşkilatları harekete geçti:

İçişleri Bakanlığı: Bismil Kaymakamı Recep Hasar'ı Giresun’a atadı.

Adalet Bakanlığı: Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar’ı Diyarbakır merkeze görevlendirdi.

Adalet Komisyonu: Bismil Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Fatih Demirtaş’ın da komisyon başkanlığı görevine son verildi.

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