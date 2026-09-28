Oysa tarihi ve saati haftalar öncesinden belli YP’den resepsiyondan kaçmaya MYK kılıfı

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin, 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmayacağını bildirdi.

Günaydın, Meclis'teki basın toplantısında, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye'nin eşi benzeri görülmemiş bir dolandırıcılık süreciyle karşı karşı olduğunu savunan Günaydın, konu üzerinden hükümeti eleştirdi.

Yaşanan gelişmelerin yalnızca belirli yatırımcıları değil, borsanın tamamını etkilediğini dile getiren Günaydın, "Borsa an itibarıyla 9 ay öncesinin endeksine dönmüştür. 15 binlere çıkan borsa endeksi, bugün 9 ay öncesinin endeksine, 12 bin 500'e düşmüştür. Enflasyonun yüzde 30 olduğu bir ortamda borsanın böylesine değer kaybetmesi bir faciadır. Bugün itibarıyla borsanın krizden bu yanaki değer kaybının en az 3 trilyon lira olduğunu hesap ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Günaydın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiği hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları paylaştı:

"Insider trading yaptığı azıcık aklı olan herkesin çok açık görebildiği bir şey. Bunun, Sermaye Piyasası Kanununun 107. maddesinde karşılığı var. İstifa ederek kurtuldu mu, yoksa ona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı? Adalet Bakanı'nı bekliyoruz, bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığını söylesin. Biz de oradan buna ilişkin bir açıklama yapalım."

Yeni Partinin 1 Ekim'de yeni yasama yılı dolayısıyla TBMM'de düzenlenecek resepsiyon ve Genel Kurul toplantısına katılıp katılmayacağı sorulan Günaydın, 30 Eylül'de partilerinin genel merkezinde "milletvekili kampı" niteliği taşıyan bir günlük toplantı yapacaklarını aktardı.

Toplantıda çeşitli değerlendirmelerde bulunacaklarını kaydeden Günaydın, "Yeni Parti heyeti Genel Kurul'da olacak. Genel Kurul sonrasında da Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Dolayısıyla, Yeni Parti resepsiyonda olmayacak." açıklamasında bulundu.