Yapay zeka gözyaşı dökmeyi başardı! Geliştirilen yeni insansı robot gerçekçi ağlama tepkisiyle herkesi şoke etti!

Teknoloji dünyasının sınırları zorlanmaya devam ederken, Çin merkezli robotik şirketi Yanxi Technology tarafından geliştirilen Yansyn-X2 adlı insansı robot adını tarihe yazdırmayı başardı. Şanghay'daki bir teknoloji konferansında vitrine çıkan ve dünyanın ilk ağlayabilen insansı robotu olarak tanııtılan cihaz, akıllara durgunluk veren kabiliyetler sergiledi.

Konuşmaları anında analiz ediyor! Gözyaşı döken yapay zeka modeli bilim dünyasında bambaşka bir dönemin kapısını araladı!

Gelişmiş yapay zeka destekli duygu analizi altyapısı ve özel mikroakışkan sistemi sayesinde insan ses tonunu ve konuşmaları derinlemesine inceleyen robot, ortama ve duruma göre yüz ifadelerini ustalıkla değiştirerek gözyaşı akıtabiliyor. Mühendisler, bu olağanüstü sistemin insan duygularını birebir taklit edebilen makineler üretme yolunda çok kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

Biyomimetrik kas teknolojisine geçiliyor!

Şirket yetkilileri, mevcut sürümde kullanılan mekanik altyapıyı daha da ileri taşıyarak gelecekteki modellerde servo motorlar yerine biyomimetik kas yapısı kullanmayı hedefliyor. Bu sayede robotların yüz mimiklerinin ve ağlama gibi duygusal tepkilerinin insanlardan ayırt edilemeyecek kadar kusursuz ve akıcı hale geleceği ifade ediliyor.