CHP'de Kılıçdaroğlu şoku! İhraç kararı sonrası Faik Öztrak dernekten istifa etti!

Sosyal Demokrasi Derneği’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu üyelikten ihraç etmesinin ardından CHP’den peş peşe tepkiler geldi. CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak dernek üyeliğinden istifa ederken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir kararı eleştirerek “Sosyal demokrasi, dışlayarak değil, kucaklayarak büyür” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Faik Öztrak, Sosyal Demokrasi Derneği’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu üyelikten ihraç etme kararının ardından dernek üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Öztrak, Kılıçdaroğlu’nun Sosyal Demokrasi Derneği Onur Kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

'SOSYAL DEMOKRASİ BİR TABELA DEĞİLDİR'

Dernek üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Öztrak, yayımladığı istifa metninde sosyal demokrasinin yalnızca bir üyelik veya kurumla sınırlı olmadığını belirtti.

Öztrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sosyal demokrasi bir tabela, çevre ya da üyelik kartı değildir. Eşitliğe, özgürlüğe, çoğulculuğa ve demokrasiye duyulan sarsılmaz bağlılıktır. Sosyal demokrasi siyasi saiklere, kişisel ilişkilere ve günlük hesaplara göre eğilip bükülecek bir kavram değildir.”

'DERNEKTEN AYRILIYORUM; SOSYAL DEMOKRASİDEN DEĞİL'

Öztrak, açıklamasının devamında eleştirel düşünce, çoğulculuk ve vicdanın yerine siyasi hesapların geçmesi durumunda kurumların anlamını yitireceğini ifade etti. İstifa kararının inandığı değerlerden vazgeçmek anlamına gelmediğini belirten Öztrak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bir kurumdan ayrılmak, inandığım değerlerden vazgeçmek değildir. Bazen tam tersine, o değerlere sadakatin gereğidir. Bu nedenle Sosyal Demokrasi Derneği üyeliğimden istifa ediyorum. Dernekten ayrılıyorum; sosyal demokrasiden değil. Ben sosyal demokratım.”

SOSYAL DEMOKRASİ, DIŞLAYARAK DEĞİL, KUCAKLAYARAK BÜYÜR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Sosyal Demokrasi Derneği’nin (SDD), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu üyelikten ihraç etmesine tepki göstererek, “Sosyal demokrasi, dışlayarak değil, kucaklayarak büyür” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrasi Derneği’nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu üyelikten ihraç kararına tepki gösterdi. Demir, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatı boyunca her kesimi kucaklayan, toplumsal barışı ve uzlaşmayı savunan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yalnızca bir siyasi lider değil, Türkiye'de demokrasinin tıkanan damarlarını açan birleştirici bir iradenin simgesidir. O, en kutuplaşmış dönemlerde bile masaları deviren değil, masaları büyüten; 'ben' değil 'biz' diyerek, milyonları ortak bir demokratik paydada buluşturan bir siyaset kültürü inşa etmiştir."

'SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCENİN TEMELİNDE UZLAŞI VAR'

Sosyal demokrat düşüncenin farklı görüşleri bir arada tutmayı, uzlaşı kültürünü yaşatmayı ve birleştirici bir çizgi oluşturmayı gerektirdiğini ifade eden Demir, SDD’nin kararının bu değerlerle çeliştiğini belirtti. Demir açıklamasında, kişilerin ve yönetimlerin aldığı kararların geçici, gerçek liderlerin toplumsal bellekte bıraktığı birleştirici mirasın ise kalıcı olduğunu savundu.