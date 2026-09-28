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Gündem Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti
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Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Yeniakit Publisher
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Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış: Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti

Sol mahalleden fon vurgununa ilişkin dikkat çekici çıkış geldi. Eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış olan Erdal Işık, "Erdoğan’ın bir suçu yok güvendikleri ihanet etti" dedi.

Ankara Barosu’na kayıtlı, eski CHP’li bakanlardan Fikri Sağlar gibi CHP’lilerin avukatlığını yapmış sol mahalleden Avukat Erdal Işık, “Ben bu fon vurgununda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dahli ve/veya sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Güvendiği, değer verdiği, bir yerlere getirdiği insanlar, dönüp kendisine ihanet etmiş” dedi.

 

Sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin görüşlerini aktaran Erdal Işık; “Evet, ben bu fon vurgununda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dahli ve/veya sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum. Güvendiği, değer verdiği, bir yerlere getirdiği insanlar, dönüp kendisine ihanet etmiş. Bunu deyince bizim mahalle coşuyor. Yine mi ‘Erdoğan iyi, çevresi kötü’ algısı diye kızıyorlar. Niye kızıyorsunuz? Bizim mahallede yok mu ihanet edenler? Özgür Özel'e genel başkan koltuğuna oturduğu günden beri en büyük ihaneti yapanlar, bir vakit beraber yol gittiği insanlar değil mi? Aylarca birine ‘Hain’ demedik mi? Hainin mahallesi olmaz” ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

İ. Keskin

Aynen öyle. İnsanoğlu tamahkârdır. Neye tâmah edeceğini bilemezsin.
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