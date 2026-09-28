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Spor Bursa'da Montella istifa" sesleri
Spor

Bursa'da Montella istifa" sesleri

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Bursa'da Montella istifa" sesleri

İtalya maçının 26. dakikasında 3-0 geriye düşen A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'ya tepkiler arttı. Bursa'da oynanan mücadelede tribünler İtalyan teknik adam Montella'yı istifaya davet etti.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında sahasında İtalya'yı konuk etti. Bursa Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleye ay-yıldızlılarımız kabus gibi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın henüz başında oyuna ağırlığını koyan konuk ekip İtalya, etkili ataklarıyla savunmamızı zor anlar yaşattı. Mücadelenin 26. dakikasında skoru 3-0'a getiren Gök Mavililer, milli takıma karşı rahat bir oyun sergiledi.

 

TRİBÜNLERDEN İSTİFA TEPKİSİ

Skorun 3-0'a gelmesinin ardından stadyumu dolduran binlerce taraftarın tepkisi gecikmedi. Oyuna ve saha içi tercihlere tepki gösteren Bursa tribünleri, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı hedef alarak "Montella istifa" sloganları attı. Öte yandan TFF'ye de istifa edilmesi yönünde çağrıda bulunuldu.

 

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