Doğalgaz fiyatında artış Doğalgaz satış fiyatı, BOTAŞ tarafından yüzde 14,90 artırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ)doğalgaz satış fiyatını yüzde 14,90 artırması şaşkınlıkla karşılandı. Bugünden itibaren geçerli olacak fiyat artışına ilk tepki sanayicilerden geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son doğalgaz zammının Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’yla bağdaşmadığını söyledi. Zam kararının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Bahçıvan, “Fiyatlar artırılmadan önce sanayicilere makul bir süre verilmesini ekonomik gerçekler açısından daha doğru buluyoruz” dedi. Bahçıvan, zamların gece yarılarına ve hafta sonlarına denk getirilmesinin de kendilerini üzdüğünü de belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.