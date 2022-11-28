Doğal nasır tedavisi nasıl yapılır? Evde nasır kökü nasıl çıkarılır? En güçlü, en etkili nasır sökücü nasır tedavisi

Limonla yapılan Doğal nasır tedavisi

-6 aspirin

– Yarım çay kaşığı su

-Yarım çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Aspirinleri un haline gelene kadar ezin. Aspirinlerin içine yarım çay kaşığı limon ve yarım çay kaşığı su ilave edip karıştırın. Karışımı nasır olan bölgelere sürün ve üzerini nemli bir bezle örtün. 10 dakika bekledikten sonra süngertaşı yardımıyla derinizi ovalamalısınız.

Soğanla yapılan Doğal nasır tedavisi

-Kırmızı soğan

1 adet kırmızı soğanın suyunu sıkın ve nasır bulunan bölgeye bezle nazikçe sürün. Günde 4 kere tekrarlayarak kısa zaman içinde nasırlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Doğal nasır tedavisi

-1 tatlı kaşığı elma sirkesi

-Tuz

-2 adet sarımsak

Sarımsakları fırında pişirin ve fırından çıkardıktan sonra ezip 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ilave edip karıştırın. Sarımsağı ezerken tuzla birlikte ezmeniz daha yararlı olacaktır. Sonrasında sirke ile karıştırdığınız sarımsağı nasırlı bölgeye sarın ve bir geceyi bu şekilde geçirin.

Domates İle nasır tedavisi

1 adet domatesi ince dilimler halinde kesin ve domates dilimlerini nasırlı bölgeye koyarak bağlayın. Tabi önceden ılık su ile nasırlı bölgeyi yıkamayı unutmayın. Akşam yatmadan önce bu işlemi gerçekleştirip sabah domatesleri temizleyin. 5 gün boyunca düzenli olarak uygulandığında nasırda iyileşme görülecektir.

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Saraçoğlu nasır tedavisi

Kalın bir dilim kesilen ananasın, nasır olan bölgeye bağlanması gerektiğini söyleyen Saraçoğlu, bu şekilde 1 gece beklenmesi gerektiğini söyledi. Aynı şekilde soğan ve domatesin de nasırlara karşı etkili olduğunu anlatan Saraçoğlu, altın değerinde bilgiler verdi.

Evde nasır tedavisi

Yaklaşık 1 litre suyun içine papatya kurularını ya da papatya çayını ekleyin. Suyu biraz dinlendirin ve papatyaların açılmasını bekleyin. Suya karışan papatya, nasırı tedavi etmek için hazır olacak. Her gün 30 dakika kadar ayaklarınızı papatyalı suyun içinde bekletirseniz; nasırı iyileştirebilirsiniz.

Nasır en çabuk nasıl geçer? Ayak Altı Nasır Sökücü

En etkili Nasır Sökücü: Banyodan yumuşayan sert nasır kolayca ponza taşı ile törpülenebilir. Nasırın verdiği rahatsızlık hissi ve acı ölü derinin atılması ile ortadan kalkar. Düzenli ponza kullanımı ile nasırlar büyük ölçüde tedavi edilir.







Beyaz sirke nasır tedavisi

İşte nasırdan kurtulmanın en doğal formülü...

Yatmadan önce bir bardak suya bardağın üçte biri kadar beyaz sirke karıştırın. Bu seyreltilmiş sirkeyi hafifçe nasırlı bölgeye sürün. Önce üzerini bir yara bandıyla kapatın ancak gece açık bırakın. Ertesi gün bir ponza taşıyla kalınlaşmış deriyi pul pul dökebilirsiniz.

Nasır kökü nasıl çıkarılır video

Nasır kökü evde nasıl çıkarılır?

Bu yöntem için ihtiyacınız olanlar; bir miktar pamuk, bir miktar elma sirkesi ve tıbbi bant. Top şeklindeki pamuğu elma sirkesi ile ıslatın. Daha sonra pamuğu nasırdan şikâyet ettiğiniz bölge üzerine koyun ve bant ile yapıştırın. Bir gece boyunca beklettikten sonra pomza taşı ile ovalayın.

Ayak parmağındaki nasır Nasıl Geçer

Çok kalınlaşmış ve sertleşmiş nasırların tedavisinde önce o bölge çeşitli kremler ve ilaçlarla 7-10 gün boyunca yumuşatılmaktadır. Daha sonrasında nasır yumuşayan bölgeden alınarak temizlenir. Kriyoterapi yönteminde ise nasır dondurularak yok edilir.

Parmaktaki nasıra Ne iyi Gelir

ELDEKİ NASIR NASIL GEÇER? Ellerde meydana gelen nasırların başlıca nedeni sık kullanılan el aletleridir. ...

Badem yağı Saç ve cilt bakımında sıklıkla kullanılan badem yağını nasırları yumuşatmak için kullanabilirsiniz. ...

Nemlendirici kullanmak. ...

Soğan ve sarımsak. ...

Ponza taşı ...

Limonla ovun.