Doğal gaz ithalat faturası 21 milyar düşecek

Norveç’teki bağımsız enerji araştırma kuruluşu Rystad Energy’nin Karadeniz’deki gaz keşfine ilişkin analizine göre, keşfin ilk kapasitesi 320 milyar metreküp olarak açıklanırken, sahanın gerçek üretilebilir rezerv miktarı henüz bilinmiyor. İlk açıklanan kapasite kapsamında, Sakarya Gaz Sahası’ndan yıllık olarak üretilebilecek miktarı 2,5-20 milyar metreküp arasında değişebileceği tahmin ediliyor. Her iki senaryoda da sahanın başarılı şekilde üretime geçmesinin Türkiye’nin ithalat maliyetini önemli oranda azaltacağı öngörülürken, bu rakam sahadan yapılacak yıllık üretime bağlı olarak 200 milyon dolar ila 1,5 milyar dolar seviyesinde olabilecek. Türkiye’nin bu yılki ortalama gaz ithalatı ve sahanın eşik maliyeti dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 320 milyar metreküplük gaz rezervi ülkeyi toplamda yaklaşık 21 milyar dolar ithalat maliyetinden kurtaracak. Bu rakam, küresel gaz fiyatları ve Türkiye’nin ithalat maliyetlerine bağlı olarak gelecek yıllarda yükselebilecek.

“Keşfin stratejik önemi Doğu Akdeniz'e yansıdı”

Rystad Energy Petrol ve Gaz Analisti Palzor Shenga, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin 2023’te üretime geçme hedefinin iddialı olduğunu ifade etti. Sahada en az birkaç kuyu daha açılması gerektiğini dile getiren Shenga, şöyle konuştu: “Karadeniz’de bu kapsamda altyapı eksikliği var. Şimdiye kadar Karadeniz’de derin deniz sondajı olarak büyük keşifl er gerçekleştirilemedi. Bu durum da şirketlerin Karadeniz’deki faaliyetlerini 2012’de durdurmasına yol açtı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, sahasındaki gazın gerçek potansiyelini kanıtlayabilir ve üretime geçebilirse, şirketlerin Karadeniz’e yatırım yapma iştahı yeniden artacaktır.”

“Daha iyi bir zamanlama olamazdı”

Rystad Energy Doğal Gaz Piyasaları Başkan Yardımcısı Sindre Knutsson ise Karadeniz’deki keşfin daha iyi bir zamanda olamayacağını belirterek, “Türkiye’nin doğal gaz kontratlarının yüzde 40’ı bu yıl ve 2021’de sona eriyor. Bu açıdan, keşfin zamanlaması daha iyi olamazdı” diye konuştu. Öte yandan, söz konusu keşfin Türkiye’nin daha fazla sismik arama yapmasını sağlayabileceğini belirten Knutsson, “Hükümet, bu buluşun stratejik öneminin farkında. Bu, Doğu Akdeniz’deki sismik aramalarını sürdüren Oruç Reis gemisine eşlik etmek üzere savaş gemilerini de gönderme kararından anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu.