Doğal balgam söktürücü ilaç: Kökünden kazıyan tarihi yöntem! İnatçı öksürük ve balgamı ışık hızında bitiriyor

Balgam nedir? Balgam nasıl atılır?

"Balgam söktürücü doğal ilaç," "Balgamı ne söker", "Balgama ne iyi gelir", "Evde balgam söktürücü ne yapılır" İşte tüm soruların cevapları...

Akciğer ve alt solunum yollarını koruyan mukus türü balgam olarak adlandırılır.

Doğal Balgam Söktürücü İlaç Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

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Özellikle bu aylarda en çok şikayet ettiğimiz şey grip ve devamında gelen balgam. Özellikle çocuklarda çok daha sıkıntısı. Bu tarif çok etkili ve anında işe yarıyor. Önemli alternatif tıp uzmanlarının da söylediği bir karışım. Muhakkak deneyin. İlaçlardan çok daha etkili ve sıfır zararlı.

Önce soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayıp bir kavanoza koyuyoruz. Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu döküp kapağını kapatıyoruz ki yararlı yağ ve vitaminler havaya uçmasın. Soğuyana dek bekletiyoruz. Soğuyunca suyunu süzdürüp bir kapa boşaltıyoruz. Bize suyu lazım. Sonra diğer malzemeleri de kavanoza koyuyoruz. Kapağını kapatıp iyice çalkalıyoruz. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içiyoruz. Çocuklarınıza 1-2 yemek kaşığı verebilirsiniz. Çok rahatlatıyor. Tadı da acı değil, baharatlardan ve baldan dolayı içilebilir bir tadı var.

Afiyet şifa olsun.

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Doğal balgam söktürücü yöntemler

Bebeklerde balgam söktürücü bitkiler: Bebeklerin boğazlarını yumuşatmaları için (18 aylıktan büyük bebeklere) ılık su iyi gelir.

Elma Sirkesi. Elma sirkesi, genellikle doğal bir tıkanıklık giderici olarak kullanılır.

Nane Yağı Nane yağı, tıkanıklığı gidermek için en çok kullanılan bitkisel yağlardan biridir.

Okaliptüs Yağı.

Tuzlu Su Gargarası.

Zencefil.

Sarımsak.

Zerdeçal.

Nemlendirici.

En iyi balgam Söktürücü şurup doğal

Balgam söktürücü karışım

Balgamlı öksürüğe çare arayanların yardımına tereyağlı pekmek koşuyor. Günde 1-2 kaşık tereyağı ve pekmez karışımı içen, balgam derdinden kurtuluyor.

İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırırak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.

Balgamı hangi ilaç söktürür?

ASİST etkin madde olarak asetilsistein (ördek, kaz tüyü kaynaklı) içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir. SEKROL, balgamın koyu ve yapışkan olması ile birlikte olan ani ve süreğen solunum yolu hastalıklarında balgam söktürücü olarak kullanılır. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

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